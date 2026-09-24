Massafra si prepara per i festeggiamenti di San Michele Arcangelo

di Angelo Nasuto

Il programma religioso inizia con la giornata dedicata ai Santi Medici Cosma e Damiano, che lega i santi agli anargiri e alla pietà popolare locale

Massafra si prepara a vivere intensamente i festeggiamenti in onore del Patrono San Michele Arcangelo. L’evento si terrà sabato 26 settembre e si appresta a essere ricco di devozione, arte, cultura e musica. Il tutto sarà impreziosito dalle tradizionali luminarie che creano un’atmosfera magica nella città.

Il programma religioso inizia con la giornata dedicata ai Santi Medici Cosma e Damiano, che lega i santi agli anargiri e alla pietà popolare locale. Alle ore 19.00, nella chiesa del Carmine si terrà la celebrazione eucaristica, seguita dal trasporto delle statue lungo il percorso, accompagnato dai devoti, con il corteo preceduto dai cavalli e animato dalla Banda “Città di Massafra”. Un momento di fede e comunione che coinvolge tutta la comunità. In serata, alle 21,30, in piazza Garibaldi con il concerto gratuito de “Il Giardino dei Semplici”, storica band napoletana con oltre cinquant’anni di carriera. Il gruppo, formato da Andrea Arcella, Tommy Esposito, Luciano Liguori e Savio Arato, proporrà un live di oltre due ore con i loro successi più celebri. Un evento musicale di grande rilievo che celebra la storia artistica di una delle band più longeve e amate d’Italia.

Il programma religioso prosegue, domenica 27 settembre alle 19,30 con la Solenne Celebrazione eucaristica nel Duomo di San Lorenzo Martire, durante la quale verrà benedetta e imposta la Sacra Spada al simulacro di San Michele. Nella giornata più importante, ovvero martedì 29 settembre, le funzioni religiose si svolgeranno tutte nel Duomo. Dalle 7,30 alle 12,00 e alle 18,00 si terranno celebrazioni con la Benedizione micaelica. La giornata termirà alle 19,30 con la messa presieduta dal Vescovo, durante la quale la sindaca consegnerà simbolicamente l’olio per alimentare la lampada votiva. A seguire, si terrà la processione per le vie principali del borgo, con una sosta in piazza Garibaldi dove la prima cittadina lancerà la mongolfiera devozionale.

Non mancheranno gli appuntamenti civili, che arricchiscono il calendario. Domenica 27 settembre, alle ore 21,00, si terrà il Gran Concerto Bandistico “Pompilio Librando” di Racale. Lunedì 28 settembre, alle ore 21,00 in piazza Garibaldi, si esibiranno i Tamburellisti di Torrepaduli, tra i gruppi più rappresentativi della pizzica pugliese. Martedì 29 settembre, alle 19,30, si svolgerà l’esibizione della Banda dell’Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni” di Massafra, accompagnata dalla Grande Orchestra di Fiati “Santa Cecilia” di Taranto. Dal 26 al 29 settembre si potranno poi apprezzare le luminarie artistiche curate dalla ditta Fp Service di Riace (RC) e, per i più giovani ci sarà il tradizionale luna park tra corso Roma e via Potenza, offrendo un’atmosfera di festa e allegria per tutti.