Massafra, studenti in sciopero: l’ amministrazione in ascolto

di Angelo Nasuto

Gli assessori Bommino e Cacciapaglia hanno incontrato la delegazione studentesca. Il sindaco Giancarla Zaccaro, fuori sede, ha partecipato al confronto in collegamento

Lo sciopero di ieri degli studenti del liceo De Ruggieri per la questione della sede di via Carducci ha incontrato il favore del Comune di Massafra, schierato al fianco dei ragazzi. Come già riportato da un nostro “pezzo”, ieri mattina a conclusione del corteo giunto sotto gli uffici comunali, una rappresentanza degli studenti del Liceo ha raggiunto il Palazzo comunale per segnalare le criticità della sede succursale dell’Istituo, relative a finestre, servizi igienici, tapparelle e intonaci. Gli assessori Bommino e Cacciapaglia hanno incontrato la delegazione studentesca. Il sindaco Giancarla Zaccaro, fuori sede, ha partecipato al confronto in collegamento, confermando l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla vicenda.

La figura politica più adatta ad ascoltare le rimostranze dei giovani per il proprio ruolo è il consigliere comunale e provinciale Giandomenico Pilolli, il quale ha precisato che i primi interventi sono già stati effettuati. Lo stesso ha contattato telefonicamente insieme agli studenti la dott.ssa Viceconte, direttore generale della Provincia di Taranto, la quale ha assicurato la propria attenzione sulla questione. L’ente provinciale in realtà, competente per gli interventi richiesti, era già stata informata dal sindaco nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto la documentazione fotografica trasmessa dagli studenti.”Le richieste degli studenti meritano ascolto e risposte concrete – ha chiosato la sindaca – perché la qualità degli ambienti scolastici è essenziale per garantire il diritto allo studio e il benessere dei ragazzi. Continueremo a dialogare con la Provincia, seguendo la vicenda con attenzione, affinché le criticità segnalate possano trovare adeguate risposte».

Si è arrivati al confronto con le istituzioni comunali, visto che gli studenti partecipanti alla manifestazione di ieri, riunitisi davanti alla sede succursale del “De Ruggeri”, avevano deciso di muoversi in corteo verso gli uffici comunali, per ottenere un confronto diretto con assessori e consiglieri e far ascoltare la propria voce, discutendo dei fondi per la ristrutturazione della sede.Alla testa della delegazione c’erano i due rappresentanti d’Istituto, Chiara Sportelli e Angelo Resta, insieme a un gruppo di studenti del Liceo Artistico e del Liceo delle Scienze Umane, coinvolti maggiormente nella questione delle sede di via Carducci. I primi a ricevere i ragazzi sono stati gli assessori Francesco Cacciapaglia e da Michele Bommino.

Successivamente entrambe le parti, studenti, assessori e consiglieri si sono incontrate, per interfacciarsi con il resto dei manifestanti. Questi ultimi hanno accolto favorevolmente i rappresentanti delle istituzioni, ringraziandoli per la disponibilità e per la sinergia che si è venuta a creare tra la scuola e il Comune di Massafra.

