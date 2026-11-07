Mensa scolastica a Taranto, bambina esclusa per morosità: la CGIL chiede chiarimenti al Comune

La segretaria Ronsisvalle: “Le difficoltà economiche delle famiglie non devono ricadere sui bambini”. Il sindacato sollecita la revisione dei regolamenti comunali e l’istituzione di un Osservatorio territoriale sulle politiche educative

La scuola deve essere il luogo dell’inclusione, non quello in cui si consumano nuove disuguaglianze. La notizia, riportata dagli organi di stampa, di una bambina di 9 anni alla quale sarebbe stato negato il pasto scolastico per una morosità familiare impone un chiarimento urgente da parte dell’Amministrazione comunale. La CGIL Taranto chiede di approfondire quanto accaduto e di verificarne le eventuali responsabilità. Se esiste un problema di natura burocratica, questo deve essere affrontato e risolto nelle sedi opportune, senza che le conseguenze di una simile decisione ricadano sui bambini.

“La mensa scolastica è parte integrante del diritto allo studio, dell’inclusione e della piena partecipazione alla vita scolastica. Le difficoltà economiche delle famiglie non dovrebbero mai ricadere sui bambini, né tradursi in discriminazioni o umiliazioni. Il pasto scolastico non è un servizio accessorio, ma una componente essenziale del diritto allo studio”, dichiara Tiziana Ronsisvalle, segretaria della CGIL Taranto. La vicenda conferma la necessità, da tempo sostenuta dalla CGIL, di rivedere e armonizzare i regolamenti comunali che disciplinano l’accesso ai servizi sociali, scolastici ed educativi. Servono criteri flessibili, capaci di tenere conto delle specificità di ogni famiglia e di garantire risposte adeguate alle diverse situazioni, evitando automatismi che possano generare esclusione.

“Da tempo viene richiesto un tavolo permanente di confronto ed è stata avanzata la proposta di istituire un Osservatorio territoriale sulle politiche educative, con il coinvolgimento di istituzioni, sindacati, scuole, famiglie e terzo settore. Occorre costruire una rete stabile, in grado di intercettare i bisogni e prevenire le disuguaglianze. È necessario procedere a una revisione e a un’armonizzazione dei regolamenti, affinché tengano conto di una condizione sociale in continua evoluzione e sempre più segnata dall’impoverimento”, sottolinea Ronsisvalle. La segretaria Tiziana Ronsisvalle: “Le difficoltà economiche delle famiglie non devono ricadere sui bambini”. Il sindacato sollecita la revisione dei regolamenti comunali e l’istituzione di un Osservatorio territoriale sulle politiche educative.La CGIL Taranto rinnova pertanto la richiesta di convocazione dell’incontro già sollecitato all’Amministrazione comunale. Non sono sufficienti interventi occasionali: servono politiche strutturali che mettano al centro i diritti e la dignità delle persone. La dignità dei bambini e delle bambine non è negoziabile. Il diritto allo studio non ammette discriminazioni.