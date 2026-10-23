Mensa scolastica, il Comune cerca soluzioni per contenere i costi

L’assessore Simeone incontra i rappresentanti dei genitori delle dieci scuole coinvolte. Verifiche sulle economie dell’appalto per valutare una riduzione della quota pasto e controlli più puntuali sulla qualità del servizio

Ridurre il peso della refezione scolastica sui bilanci familiari, senza abbassare la qualità del servizio. È questa la sfida al centro dell’incontro tra l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Taranto, Maria Lucia Simeone, e i rappresentanti dei genitori delle dieci scuole interessate dal servizio mensa. Alla riunione ha partecipato anche Maria Lucia Venneri, capo di gabinetto del sindaco.

Dal confronto è emersa la necessità di verificare sia la qualità del servizio sia la sostenibilità economica delle nuove tariffe, il cui impatto sulle famiglie è particolarmente significativo quando più figli usufruiscono contemporaneamente della mensa.

“È stato un confronto ampio nel quale abbiamo ascoltato le famiglie e condiviso un percorso di verifica della qualità del servizio e della sua sostenibilità economica. – Ha dichiarato Simeone – Siamo consapevoli dell’incidenza delle nuove tariffe sui bilanci familiari, soprattutto quando più figli usufruiscono contemporaneamente della mensa. Sono difficoltà che meritano attenzione e un impegno concreto nella ricerca di soluzioni”.

Sul costo dei pasti pesa anche il quadro economico generale, segnato dall’inflazione e dall’aumento dei prezzi delle materie prime, del personale, dell’energia e dei trasporti. Per questo, sottolinea l’amministrazione, il confronto con le tariffe applicate in altri Comuni deve tenere conto anche della data di affidamento degli appalti e delle condizioni previste dai rispettivi capitolati. Prezzi più bassi, infatti, possono dipendere da gare meno recenti o da requisiti qualitativi differenti.

Accanto alla questione economica, resta centrale il controllo sulla qualità e sulla regolarità del servizio. “Al costo sostenuto dal Comune e dalle famiglie – ha aggiunto l’assessore – deve corrispondere il pieno rispetto degli obblighi assunti dall’impresa. Su questo la nostra attenzione sarà costante”.

In questa direzione si inserisce l’attivazione della Commissione mensa, che coinvolgerà scuole e genitori e affiancherà i controlli istituzionali attraverso osservazioni e segnalazioni agli uffici competenti. Sotto esame ci saranno la conformità dei prodotti, il rispetto dei menu, la corretta preparazione e distribuzione dei pasti, la gestione delle diete speciali e l’osservanza delle prescrizioni del capitolato. In caso di inadempienze, saranno applicate le penali previste dal contratto.

La possibilità di alleggerire la spesa per le famiglie resta, dunque, sul tavolo. L’amministrazione valuterà le economie dell’appalto per verificare se esistano margini per ridurre la quota a carico degli utenti o introdurre agevolazioni per il secondo figlio. “Monitoreremo le economie dell’appalto, inoltre – ha concluso Simeone – per valutare, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, una riduzione della quota pasto o agevolazioni per il secondo figlio”.