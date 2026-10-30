Minacce alla Polizia Locale, Ligonzo: “Comportamenti inaccettabili”

Il Segretario Aziendale della CISL FP:Taranto: “La sicurezza di chi garantisce la sicurezza degli altri deve essere una priorità”

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero

La CISL FP del Comune di Taranto esprime piena solidarietà agli agenti della Polizia Locale coinvolti nell’episodio di minacce verificatosi in città, durante il quale un uomo avrebbe minacciato gli operatori con delle bottiglie, tentando successivamente la fuga.A intervenire è Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale della CISL FP del Comune di Taranto, che condanna fermamente quanto accaduto e richiama l’attenzione sull’importanza del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori della Polizia Locale.

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza ai colleghi coinvolti in questo grave episodio. Chi indossa una divisa e svolge quotidianamente il proprio servizio a tutela della collettività non può diventare bersaglio di minacce, intimidazioni o aggressioni. Si tratta di comportamenti inaccettabili, che meritano la più ferma condanna”, dichiara Ligonzo.

Il Segretario Aziendale della CISL FP sottolinea come gli agenti della Polizia Locale siano sempre più spesso chiamati ad affrontare situazioni complesse e potenzialmente pericolose, svolgendo un ruolo fondamentale nella tutela della sicurezza urbana e della legalità.«Dietro ogni divisa ci sono donne e uomini, lavoratrici e lavoratori che ogni giorno affrontano situazioni difficili con professionalità, equilibrio e senso di responsabilità. La loro presenza sul territorio rappresenta un punto di riferimento per i cittadini e un presidio indispensabile per la nostra comunità. È necessario che il loro lavoro venga rispettato e valorizzato”.

Ligonzo conclude ribadendo la vicinanza dell’organizzazione sindacale a tutto il personale del Corpo di Polizia Locale di Taranto.”La sicurezza di chi garantisce la sicurezza degli altri deve essere una priorità. Agli agenti coinvolti va tutta la nostra solidarietà, insieme al riconoscimento per l’impegno e la professionalità dimostrati. La CISL FP continuerà a essere al fianco delle donne e degli uomini della Polizia Locale, nella convinzione che tutelare chi lavora al servizio dei cittadini significhi tutelare l’intera comunità”.