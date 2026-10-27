Mitilicoltura, Bitetti: “Nessuna deroga all’ordinanza”

La richiesta di una deroga era arrivata da alcuni mitilicoltori, preoccupati per le conseguenze economiche della morìa del seme autoctono, provocata dalle elevate temperature estive. Bitetti: “Non possiamo permetterci di mettere a repentaglio l’identità e la biodiversità del nostro Mar Piccolo”

Nessuna deroga al divieto di reimmersione di seme alloctono in Mar Piccolo. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, conferma l’applicazione dell’ordinanza n. 8 del 2022, escludendo la possibilità di autorizzare l’impiego di novellame proveniente da altri territori. La decisione è arrivata al termine di una riunione promossa dall’assessore allo Sviluppo economico, Francesco Cosa, con la partecipazione degli enti scientifici e delle autorità competenti.

Al tavolo hanno preso parte rappresentanti dell’amministrazione comunale, Arpa, Asl, Cnr, attraverso gli istituti Irbim e Irsa, struttura commissariale per le bonifiche di Taranto, Capitaneria di porto e Guardia di finanza. Il confronto ha consentito di approfondire i possibili rischi legati all’introduzione di seme non autoctono nell’ecosistema del Mar Piccolo, orientando la decisione del primo cittadino.

La richiesta di una deroga era arrivata da alcuni mitilicoltori, preoccupati per le conseguenze economiche della morìa del seme autoctono, provocata dalle elevate temperature estive. Una situazione che rischia di compromettere la continuità della produzione e il reddito delle famiglie che lavorano nel settore. L’amministrazione aveva già chiesto al Governo, attraverso la Regione Puglia, il riconoscimento dello stato di calamità. I produttori avevano però sollecitato anche la possibilità di ricorrere a seme alloctono per evitare il blocco dell’attività.

“Come siamo abituati a fare abbiamo mostrato la massima attenzione al comparto, chiedendo tuttavia il conforto degli organismi scientifici. – Ha dichiarato Bitetti – Lo avevamo già dichiarato: ogni scelta deve essere responsabile e supportata da elementi oggettivi. Ed è per questo che, alla luce di quel che abbiamo ascoltato, non possiamo permetterci di mettere a repentaglio l’identità e la biodiversità del nostro Mar Piccolo”.

Tra le principali criticità segnalate c’è il rischio che, insieme al novellame proveniente da altri territori, possano essere introdotte specie aliene. Organismi che possono annidarsi sui gusci o nelle cavità valvari dei molluschi e che non sono necessariamente individuabili a occhio nudo. Un’eventualità che potrebbe compromettere l’equilibrio dell’ecosistema e incidere anche sull’identità della produzione locale.

Il no alla deroga, tuttavia, non chiude il confronto sulle difficoltà del comparto. L’assessore Cosa ha annunciato ulteriori iniziative per affrontare la carenza di seme autoctono e le possibili conseguenze economiche della crisi. “Questo orientamento, tuttavia – ha aggiunto – non sminuisce la portata di un fenomeno, quello della scarsa disponibilità di seme autoctono, che potrebbe provocare conseguenze economiche per il comparto”.

Tra le misure in programma figurano la definizione di un disciplinare tecnico e la convocazione del tavolo della mitilicoltura, chiamato a discutere le prospettive produttive alla luce dei cambiamenti climatici. L’amministrazione intende coinvolgere anche la Regione Puglia per individuare strumenti di sostegno alle imprese.

L’appello principale è rivolto però al Governo. “Se la specificità è un valore nazionale e condiviso, allora è il caso che anche Roma se ne prenda cura”, ha sottolineato Cosa, chiedendo misure adeguate a tutela del reddito dei produttori e il finanziamento integrale della bonifica del Mar Piccolo. Un intervento che l’assessore considera strategico per offrire al settore prospettive di lungo periodo.