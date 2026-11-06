Natale a Taranto, Confartigianato: “La festa coinvolga anche le periferie e le strade commerciali”

Apprezzamento per i 343mila euro stanziati dalla Regione Puglia. L’associazione chiede una programmazione condivisa, iniziative diffuse nei quartieri e maggiori opportunità per botteghe, negozi e attività di vicinato

Un Natale diffuso, capace di coinvolgere tutti i quartieri, valorizzare le tradizioni e offrire nuove opportunità alle attività economiche. È la proposta di Confartigianato Taranto dopo lo stanziamento di oltre 343mila euro da parte della Regione Puglia per le iniziative natalizie in città. Una notizia accolta positivamente dall’associazione, che invita ora a utilizzare le risorse per costruire un programma capace di andare oltre i grandi eventi e raggiungere anche le strade commerciali meno frequentate.

“Gli oltre 343mila euro previsti dalla Regione Puglia per il Natale di Taranto sono una bella notizia. Confartigianato esprime apprezzamento e ringrazia la Regione e il presidente Antonio Decaro per un segnale di attenzione e sensibilità verso il nostro territorio”.

Secondo l’associazione, il finanziamento arriva in un momento particolarmente delicato per la città, segnato da anni di difficoltà economiche e sociali. Le nuove risorse potranno integrare la programmazione già avviata dal Comune, ampliando le occasioni di festa e le opportunità per le attività economiche.

L’obiettivo, però, non deve essere quello di organizzare necessariamente il Natale più costoso, ma di costruire quello più partecipato e riconoscibile. “Proviamo a realizzare il più bel Natale possibile. Non necessariamente il più costoso, ma quello che si respira nelle strade e accompagna la vita delle famiglie”.

Per Confartigianato, l’atmosfera natalizia di Taranto nasce dalle pastorali di Santa Cecilia, dal profumo delle pettole, dai presepi, dalle luminarie e dalle vetrine addobbate. Una dimensione fatta anche di bambini che passeggiano con genitori e nonni e di tradizioni che coinvolgono l’intera comunità. Un patrimonio da valorizzare e da estendere, per settimane, al maggior numero possibile di quartieri.

Il programma finanziato dalla Regione deve ancora essere definito. Per questo l’associazione ritiene che sia arrivato il momento di individuare le priorità. “Gli eventi di richiamo possono essere una ricchezza, ma vorremmo un Natale presente anche nei giorni ordinari, con musica tradizionale, iniziative per bambini e famiglie, occasioni per passeggiare e ritrovarsi. Non è una scelta tra spettacoli e tradizioni: è il desiderio di una festa che accompagni Taranto lungo tutto il periodo natalizio”.

Accanto alla dimensione culturale e sociale, c’è quella economica. Botteghe artigiane, negozi, pubblici esercizi e attività di servizio rappresentano una presenza fondamentale per la vitalità delle strade cittadine. Da qui la proposta di collegare una parte delle iniziative ai luoghi in cui operano le imprese, attraverso piccoli itinerari per famiglie tra presepi, vetrine, mestieri, produzioni e sapori locali.

L’intento è trasformare gli eventi in occasioni per riscoprire il commercio di vicinato, favorendo la frequentazione delle vie commerciali e creando nuove opportunità per le attività del territorio, senza imporre ulteriori costi alle piccole imprese. Una proposta che, secondo Confartigianato, è in linea con le finalità regionali, che comprendono artigianato, tradizioni, famiglie e animazione dei quartieri.

Un’attenzione particolare viene richiesta per le strade commerciali meno coinvolte dalle iniziative cittadine. Le zone più frequentate, sottolinea l’associazione, meritano naturalmente attenzione, ma esistono altre aree in cui il passaggio di persone è decisamente più limitato. Se i centri e le gallerie commerciali dispongono già di spazi attrezzati per il periodo delle feste, anche le strade cittadine devono poter offrire occasioni per passeggiare, incontrarsi e scegliere le attività di vicinato.

Tra le aree indicate figurano i tratti commerciali di via Dante, corso Italia e viale Magna Grecia, oltre ai nuclei di attività di Paolo VI, Tamburi, Lama, San Vito, Talsano e degli altri quartieri. Confartigianato propone una ricognizione strada per strada per verificare gli allestimenti già previsti e individuare le vie che rischiano di rimanere escluse.

L’associazione richiama inoltre l’attenzione sulle attività che devono fare i conti con difficoltà di accesso e sosta, anche a causa dei cantieri: le iniziative natalizie, per essere efficaci, devono essere realmente raggiungibili. Anche interventi semplici, come qualche luminaria, addobbi e musica tradizionale, possono contribuire a rendere più accogliente una strada.

Sul fronte delle risorse, Confartigianato invita a distinguere i finanziamenti regionali dagli eventuali fondi comunali destinati agli allestimenti. I 343mila euro regionali sono previsti per iniziative culturali e di comunità e non possono essere automaticamente utilizzati per le luminarie. Possono tuttavia arricchire il programma delle feste e portare animazione in più quartieri. Parallelamente, l’associazione chiede al Comune di verificare quali risorse siano disponibili per estendere gli allestimenti già programmati anche alle vie meno coinvolte.

Infine, la richiesta di un metodo di lavoro condiviso. Nel primo incontro con le associazioni, ricorda Confartigianato, era stata la stessa Amministrazione comunale a proporre una collaborazione unitaria, superando la frammentazione delle iniziative. L’associazione aveva subito manifestato il proprio favore.

Ora, con il programma ancora da costruire, viene chiesto al Comune di dare seguito a quell’impegno, promuovendo e coordinando un gruppo unitario con tutte le associazioni di categoria. L’obiettivo è condividere le priorità ed elaborare proposte comuni, affidando all’Amministrazione il ruolo di regia di una programmazione realmente partecipata.

“Nessuno pensa che il Natale possa risolvere le difficoltà economiche di Taranto. Ma queste nuove risorse possono contribuire a restituire ai bambini la gioia della festa, alle famiglie il piacere di vivere la città e alle piccole imprese, anche lontano dalle strade più frequentate, qualche occasione in più per lavorare e ritrovare fiducia nel futur”, conclude Confartigianato Taranto.