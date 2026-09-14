Non vi è stata alcuna lite tra il sindaco e il direttore generale

Riceviamo e pubblichiamo nota del Comune di Taranto in risposta all’articolo pubblicato nei giorni scorsi sulla nostra testata giornalistica, dal titolo: “Taranto non ha bisogno di nuovi padroni”

Con riferimento all’articolo dal titolo “Taranto non ha bisogno di nuovi padroni”, a firma di Vittorio Galgani e pubblicato dalla testata online CosmoPolis in data 12 settembre 2026, il Sindaco del Comune di Taranto e il Direttore Generale del medesimo ente, ciascuno per quanto di competenza e congiuntamente per i fatti che li riguardano, ne contestano integralmente il contenuto in quanto fondato su ricostruzioni, insinuazioni e affermazioni non corrispondenti al vero, gravemente pregiudizievoli dell’onore, della reputazione personale e istituzionale degli scriventi, nonché dell’immagine dell’Amministrazione Comunale.

Le precisazioni che seguono sono formulate a titolo esemplificativo e non esaustivo e non implicano, pertanto, acquiescenza rispetto a ulteriori affermazioni, allusioni, valutazioni o suggestioni contenute nell’articolo, tutte espressamente e integralmente contestate. In particolare:

non vi è mai stata alcuna lite tra il Sindaco e il Direttore Generale del Comune di Taranto, né si è mai verificato alcun contrasto riconducibile alle circostanze riportate nell’articolo;

è radicalmente falsa l’affermazione, ovvero l’insinuazione, secondo cui il Sindaco avrebbe minacciato il Direttore Generale affinché sottoscrivesse un non meglio identificato documento. Nessuna minaccia, pressione impropria o sollecitazione estranea ai doveri istituzionali è mai stata posta in essere dal Sindaco nei confronti del Direttore Generale, né risulta l’esistenza del “documento” cui l’articolo sembra fare riferimento;

ogni eventuale pretesa o iniziativa riferibile al gruppo Ladisa (e ai suoi interessi economici) che riguardino il Comune di Taranto deve necessariamente essere esaminata nel rispetto delle regole, dei presupposti e delle procedure connesse al progetto di finanza proposto per la gestione dello stadio comunale “Erasmo Iacovone”, senza possibilità di interlocuzioni privilegiate, trattamenti differenziati, interlocuzioni informali o scorciatoie procedimentali;

occorre specificare, rispetto al punto precedente, che non esiste attualmente alcuna proposta del gruppo Ladisa riguardante interventi di housing sociale;

la società Legends Global, a tutt’oggi, non ha mai presentato al Comune di Taranto una proposta progettuale ufficiale relativa alla gestione degli impianti sportivi;

è infondato e gravemente lesivo il riferimento a presunte “operazioni opache”. Tale espressione, oltre a essere generica, evocativa e priva di qualsiasi specificazione, lascia intendere l’esistenza di condotte non trasparenti, irregolari o comunque improprie, senza indicare atti, provvedimenti, procedimenti, soggetti, circostanze o elementi di fatto concretamente verificabili. L’azione del Comune di Taranto si è sempre svolta e continua a svolgersi nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e tracciabilità dell’attività amministrativa.

Le circostanze sopra richiamate, proprio perché riferite a fatti storici specifici e oggettivamente suscettibili di puntuale verifica, non potevano essere pubblicate o riproposte sulla base di mere supposizioni, indiscrezioni non riscontrate, ricostruzioni congetturali o fonti non identificabili. La gravità degli addebiti formulati avrebbe imposto un preventivo, serio e diligente accertamento della loro effettiva corrispondenza al vero, mediante il controllo di fonti attendibili e l’acquisizione di elementi documentali, testimoniali o comunque obiettivamente verificabili, finanche con i diretti interessati. Tale doveroso percorso di verifica, caratterizzante lo stesso esercizio della professione giornalistica, non risulta in alcun modo rappresentato nell’articolo.