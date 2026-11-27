A gennaio si aprirà il processo per i giovani accusati del delitto di piazza Fontana. Contestate anche le aggravanti della discriminazione razziale e dei futili motivi. La richiesta prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna

Hanno deciso di affrontare il processo con il rito abbreviato i quattro minorenni accusati dell’omicidio di Bakari Sako, il 35enne ucciso nella notte tra l’8 e il 9 maggio in piazza Fontana, nella Città Vecchia di Taranto. A riportare la notizia è la Gazzetta del Mezzogiorno, secondo cui uno degli imputati ha già formalizzato la richiesta attraverso il proprio legale, mentre per gli altri tre la presentazione dell’istanza è attesa nelle prossime ore. La scelta del rito alternativo prevede, in caso di condanna, una riduzione di un terzo della pena. I quattro giovani, assistiti dagli avvocati Andrea Maggio, Salvatore Maggio, Pasquale Blasi e Fabio Falco, devono rispondere di concorso in omicidio volontario, aggravato dalla presunta matrice razzista, dai futili motivi e dall’aver agito in gruppo composto da almeno cinque persone. Nell’inchiesta sono coinvolti anche due maggiorenni, Cosimo Colucci e Fabio Sale, entrambi difesi dall’avvocato Andrea Maggio. Per loro gli accertamenti investigativi sono ancora in corso, mentre nei confronti dei quattro minorenni è già stato disposto il giudizio immediato con un provvedimento firmato dal gip Paola Morelli.

Tra le aggravanti contestate dalla procuratrice minorile Daniela Putignano, che ha seguito le indagini insieme alla sostituta procuratrice Paola Francesca Ranieri della Procura ordinaria, figura anche la discriminazione razziale. Un’ipotesi che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, troverebbe riscontro nelle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza. Le immagini avrebbero documentato diversi momenti nei quali il gruppo avrebbe cercato il contatto con cittadini stranieri, rivolgendosi loro con provocazioni, scherni e aggressioni.

La sequenza degli episodi sarebbe iniziata poco prima dell’omicidio. In piazza Castello, infatti, due cittadini stranieri sarebbero stati raggiunti da una serie di colpi esplosi con una pistola caricata a pallini. Successivamente, dopo aver fatto cadere Sako dalla bicicletta durante un primo incontro, il gruppo avrebbe preso di mira un altro uomo in bicicletta in via Garibaldi, anch’egli straniero. Anche in questa circostanza, stando alle immagini e alla ricostruzione investigativa, i giovani avrebbero tentato di farlo cadere, pronunciando frasi come “Facciamolo cadere”. L’uomo, tuttavia, sarebbe riuscito ad allontanarsi.

Pochi minuti dopo si sarebbe consumato l’episodio culminato nella morte del 35enne. Sako, ritrovandosi nuovamente davanti al gruppo in piazza Fontana, si sarebbe avvicinato per chiedere spiegazioni su quanto accaduto in precedenza. “Perché fatto del male a me?”, avrebbe domandato. La reazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata caratterizzata da minacce e insulti. L’uomo avrebbe quindi cercato di allontanarsi portando con sé la bicicletta.

In quel frangente, i componenti del gruppo si sarebbero accorti che la vittima aveva il telefono all’orecchio e avrebbero cercato di impedirgli di chiedere aiuto, rivolgendogli insulti razzisti e intimandogli di non contattare le forze dell’ordine.

Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso anche le fasi successive: l’aggressione fisica, il pestaggio, l’utilizzo di un’arma e il tentativo disperato di Sako di trovare riparo all’interno di un bar. Le immagini avrebbero inoltre documentato il momento in cui il gruppo avrebbe trascinato il corpo ormai privo di vita della vittima nuovamente sulla strada.

Per i quattro minorenni si aprirà a gennaio la fase processuale, che si svolgerà con il rito abbreviato.