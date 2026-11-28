La rete, nata dalla mobilitazione del 17 ottobre, sollecita un confronto con il sindaco di Taranto, la Commissione Ambiente e il presidente della Regione Puglia. Chiesta una risposta entro il 7 dicembre per avviare i tavoli istituzionali nella settimana dal 14 al 19 dicembre

Un confronto urgente con le istituzioni per discutere del futuro di Taranto e dell’area industriale, coinvolgendo direttamente cittadini, lavoratori, disoccupati e associazioni del territorio. È quanto chiede la rete “Onda del Futuro”, attraverso una comunicazione formale inviata al sindaco di Taranto, alla Commissione Ambiente del Comune, presieduta da Giandomenico Vitale, e al presidente della Regione Puglia.

La richiesta punta a ottenere un primo incontro propedeutico all’apertura di un confronto strutturato all’interno dei tavoli decisionali, affinché la comunità ionica possa partecipare concretamente alle scelte che riguardano il futuro sanitario, occupazionale ed economico della città.Alla base dell’iniziativa c’è la mobilitazione dello scorso 17 ottobre, quando oltre 20mila persone sono scese in strada a Taranto per chiedere la fine di decenni di sacrifici ambientali e umani e rivendicare il diritto di prendere parte alle decisioni sul futuro del territorio.La rete ritiene che le attuali prospettive industriali non offrano sufficienti garanzie e sottolinea la necessità di una transizione realmente giusta e sostenibile, che non lasci indietro nessuno.

Un percorso che, secondo i promotori, deve tutelare non soltanto i lavoratori direttamente e indirettamente coinvolti nella crisi industriale, ma anche i disoccupati e i cittadini che da tempo vivono senza adeguate protezioni sociali e ammortizzatori.Nella lettera viene inoltre evidenziata la preoccupazione per la fase che sta attraversando Taranto, caratterizzata, secondo la rete, da “passerelle istituzionali, annunci contrastanti e provvedimenti emergenziali”. Da qui la richiesta di superare gli incontri di circostanza e attivare un canale di ascolto concreto con chi vive quotidianamente le conseguenze delle decisioni assunte sul territorio.A sostegno della richiesta, “Onda del Futuro” ha allegato il documento politico approvato in occasione della manifestazione del 17 ottobre.

Un documento che raccoglie le principali proposte della rete: chiusura, bonifica reale, tutele per i lavoratori, politiche attive per l’occupazione, riconversione economica e potenziamento del sistema sanitario. Temi che i rappresentanti della rete intendono illustrare nel dettaglio durante un’apposita audizione.L’obiettivo dichiarato è garantire trasparenza, partecipazione e giustizia ambientale e sociale, dando rappresentanza alle istanze di migliaia di cittadini che chiedono di essere coinvolti nelle scelte strategiche per Taranto.

La rete attende ora un riscontro dalle istituzioni, possibilmente entro il prossimo 7 dicembre, con l’indicazione di una data per incontrare una propria delegazione nella settimana compresa tra il 14 e il 19 dicembre. “La città non può permettersi ulteriori esitazioni”, è il messaggio che accompagna la richiesta di apertura del confronto.