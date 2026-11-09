Ordine dei Consulenti del Lavoro, ANCL e Giovani: “Prima il progetto, poi le candidature”

Avviato un percorso di confronto sul futuro della professione e sulla rappresentanza territoriale. Al centro partecipazione, merito, rinnovamento e una possibile Lista Unica di Categoria

Mettere al centro le idee, prima ancora delle candidature. È questo il percorso che l’ANCL – Unione Provinciale di Taranto intende promuovere in vista del rinnovo del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l’obiettivo di trasformare l’appuntamento elettorale in un’occasione di confronto, partecipazione e rinnovamento per l’intera categoria.

L’iniziativa ha preso forma con la richiesta rivolta al Consiglio Provinciale dell’Ordine di convocare un’Assemblea straordinaria degli iscritti, per aprire una riflessione condivisa sul futuro della professione e sulle prospettive della rappresentanza istituzionale.

Un percorso che ha registrato la disponibilità e la condivisione dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Taranto, con la quale ANCL ha avviato un dialogo nella convinzione che sia necessario costruire prima un progetto comune e solo successivamente ragionare sulle candidature.

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine, pur riconoscendo l’importanza del confronto con la comunità professionale, ha ritenuto opportuno rinviare ogni decisione in attesa dei chiarimenti richiesti al Consiglio Nazionale.

ANCL e Associazione Giovani intendono comunque proseguire il percorso, promuovendo un confronto aperto a tutti gli iscritti, indipendentemente dall’appartenenza associativa. Il primo obiettivo è la costruzione di un Manifesto dei Consulenti del Lavoro della provincia di Taranto, un documento programmatico nel quale far convergere idee, proposte e obiettivi strategici per il futuro della professione.

Al centro del progetto ci sono la valorizzazione delle competenze, il merito, il naturale avvicendamento nelle responsabilità istituzionali e una rappresentanza capace di dare voce all’intero territorio provinciale.

In questo quadro si inserisce anche la prospettiva di una Lista Unica di Categoria, che possa essere l’espressione concreta di un progetto realmente condiviso, superando la logica dei semplici accordi sulle candidature.

La convinzione di fondo è che il futuro della professione non possa essere affidato esclusivamente a una competizione elettorale, ma debba nascere da un confronto aperto, dalla partecipazione e dalla condivisione di obiettivi comuni. La priorità, dunque, è chiara: prima le idee e il progetto, poi le persone chiamate a realizzarlo.