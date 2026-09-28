lunedì 28 Settembre 26
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Osmairm, sindacati in stato di agitazione: “Subito il confronto con l’azienda”

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