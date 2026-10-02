Ospedale di Manduria, Borraccino: “Assumeremo 16 nuovi dirigenti medici”

Il Consigliere: “Continua l’ impegno della Regione Puglia”

“L’ospedale Giannuzzi di Manduria avrà più dirigenti medici, dopo l’approvazione dell’ultima implementazione delle piante organiche negli ospedali decida dalla Regione Puglia.

Certo – afferma Borraccino – servono molte risorse da parte del governo nazionale da destinare alle regioni, così come chiesto dalla conferenza delle regioni per bocca e alla sua presidente Massimo Federica Presidente del Friuli Venezia Giulia”.



“La richiesta per assumere più persone da parte di tutte le regioni italiane è stata di ulteriori 6 miliardi di euro per il fondo sanitario nazionale.

In attesa di nuove risorse, intanto la Regione rafforza gli organici in tutte le asl.

Così come più volte asserito dal sottoscritto durante la recente visita istituzionale – fa sapere nella nota il Consigliere – continua l’impegno concreto della Regione Puglia per l’ospedale di Manduria che non sarà depotenziato”.

“A supporto di quanto affermato nel corso di questi anni – sottolinea – ecco giungere la conferma e la dimostrazione concreta che si traduce nelle nuove assunzioni che interesseranno quasi tutti i reparti.

Assumeremo in tutto 16 nuovi dirigenti medici:

– 3 anestesisti e rianimatori

– 1 cardiologo

– 2 medici chirurghi per la chirurgia generale

– 2 medici per il pronto soccorso

– 2 oncologi

– 2 ortopedici

– 4 radiologi

A queste figure professionali che permetteranno di ridurre i tempi di attesa e garantiranno una migliore copertura dei turni, si aggiungeranno alcuni infermieri che verranno inseriti nei vari reparti al fine di potenziare l’assistenza al paziente e l’efficienza dei servizi.

Un’attenzione particolare – conclude – verso un nosocomio che riesce a servire molto bene il versante orientale della provincia jonica e che continuerà a svolgere un ruolo centrale nell’offerta sanitaria pubblica della Regione”.