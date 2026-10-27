Ostetrica aggredita e colpita in ospedale: la solidarietà delle colleghe di Taranto

L’Ordine delle Ostetriche di Taranto esprime vicinanza alla collega aggredita e chiede misure concrete per rafforzare la sicurezza del personale sanitario, anche attraverso il potenziamento della vigilanza ospedaliera

L’Ordine della Professione Ostetrica della Provincia di Taranto esprime ferma condanna per il grave episodio di violenza verificatosi sabato 24 ottobre all’interno di una struttura ospedaliera del territorio, durante il quale una collega ostetrica è stata aggredita e colpita e altri professionisti sanitari sono rimasti coinvolti.

La Presidente e l’intero Consiglio Direttivo esprimono la più sincera solidarietà e vicinanza alla collega aggredita e a tutti i professionisti coinvolti, ribadendo che nessuna situazione di tensione o conflitto può giustificare il ricorso alla violenza, soprattutto in un luogo deputato alla cura e alla tutela della salute: “La sicurezza dei professionisti sanitari è parte integrante della sicurezza delle cure. Garantire ambienti di lavoro sicuri significa tutelare non soltanto l’incolumità e la dignità degli operatori, ma anche la qualità dell’assistenza e il rapporto di fiducia tra cittadini e professionisti sanitari”.

La prevenzione delle aggressioni non può limitarsi alla condanna degli episodi di violenza, ma deve tradursi in misure di protezione concrete ed efficaci. In tale prospettiva, potrebbe essere necessario un potenziamento del servizio di vigilanza, con particolare attenzione agli orari di visita e al presidio degli spazi comuni, affinché sia garantita una risposta tempestiva in presenza di situazioni di conflitto o pericolo. L’Ordine conferma pertanto la propria disponibilità a un confronto costruttivo con la Direzione aziendale, affinché la tutela dei professionisti possa essere ulteriormente rafforzata attraverso interventi concreti di prevenzione e sicurezza.

Nel rinnovare la propria vicinanza alla collega aggredita e a tutti i professionisti coinvolti, l’Ordine ribadisce il proprio impegno a tutela della dignità e della sicurezza della professione.