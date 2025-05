Palio di Taranto 2025: il rione Tre Carrare-Battisti trionfa nella 40esima edizione

Il duo Sandi-Cortese si aggiudica la prima tornata della storica regata, seguito dagli equipaggi di Isola-Porta Napoli e Tamburi

Il rione Tre Carrare-Battisti si è aggiudicato la prima tornata del Palio di Taranto 2025, giunto alla sua quarantesima edizione. La vittoria è stata conquistata dalla coppia composta da Marco Sandi e Francesco Cortese, che ha preceduto sul podio l’equipaggio di Isola-Porta Napoli (Cuomo-La Gioia) e quello del quartiere Tamburi (Palma-D’ippolito).

Durante la cerimonia di premiazione, il presidente del Palio Francesco Simonetti ha evidenziato il prestigio raggiunto dalla manifestazione, che in quattro decenni si è affermata come uno degli eventi più significativi nel panorama delle regate storiche italiane. La competizione, che ha visto una notevole partecipazione di pubblico, non solo ha consolidato la sua importanza a livello nazionale, ma ha anche ottenuto riconoscimenti internazionali, essendo stata presentata in diverse città italiane e persino a Malta.

La seconda tornata del Palio è in programma per luglio, quando gli equipaggi torneranno a sfidarsi nelle acque joniche.