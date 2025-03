Paolo VI, gli autobus di Kyma Mobilità tornano in via Salvemini

Il servizio era stato sospeso lo scorso 12 novembre a causa dell’aumento degli atti vandalici ai danni dei mezzi

Da lunedì prossimo, 24 marzo 2025, il servizio degli autobus di Kyma Mobilità su Via Salvemini, al Quartiere Paolo VI di Taranto, tornerà alla normalità secondo l’orario in vigore dell’azienda partecipata dal Comune di Taranto, percorrendo nei due sensi la strada anche nelle ore serali ed effettuando una fermata su ogni senso di marcia.

Come si ricorderà la decisione di sospendere il servizio su Via Salvemini nelle ore serali, attuata dal 12 novembre scorso, era stata causata dall’aumento degli atti vandalici ai danni degli autobus, fenomeno che ebbe un picco nella serata dii Halloween. In quel periodo Via Salvemini era stata teatro di numerosi episodi di questo tipo, tanto da indurre Kyma Mobilità a tale decisione a tutela dell’incolumità degli autisti e dei passeggeri, nonché per evitare danni agli autobus.

“Il nostro auspicio è che tutti contribuiscano a evitare il ripetersi di questi episodi, – afferma il presidente di Kyma Mobilità, Daniele D’Ambrosio – da un lato le forze dell’Ordine intensificando le misure per il controllo del territorio, da un altro i tanti tarantini rispettosi della legalità diventando testimonial nella comunità di concetto fin troppo evidente: gli autobus non appartengono a Kyma Mobilità, ma sono un patrimonio di tutti i cittadini e, soprattutto, che i nostri autisti e verificatori devono essere messi nelle condizioni di svolgere al meglio il loro lavoro senza aver paura”.

Proprio oggi il Presidente D’Ambrosio ha incontrato in azienda l’autista protagonista dell’ultimo episodio, accaduto alle ore 19.50 in Via Lago Maggiore al Quartiere Salinella con lancio di bottiglie e sassi, al quale ha espresso la solidarietà e la vicinanza di tutta Kyma Mobilità, informandolo che, come accade in ogni occasione di questo tipo, nella mattinata l’azienda ha inoltrato alle autorità competenti la denuncia-querela contro ignoti.

“Kyma Mobilità, di concerto con i sindacati aziendali – sottolinea – è impegnata a realizzare tutte le azioni per contribuire ad aumentare la sicurezza del nostro personale e dei passeggeri, ricordo che ogni nostro autobus è dotato di un sistema di telecamere interne ed esterne al mezzo che, in alcuni casi, ha consentito alle Forze dell’ordine di individuare e perseguire i colpevoli degli atti vandalici.

Colgo l’occasione – Conclude il Presidente D’Ambrosio – per esprimere la solidarietà di Kyma Mobilità alla nostra passeggera che è stata coinvolta nell’ultimo episodio anche se, per fortuna, non è stata colpita. Non posso non chiedermi, come cittadino prima ancora che come presidente: e se invece il sasso avesse colpito qualcuno?”.