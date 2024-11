Al via i lavori di modernizzazione del sistema ferroviario in Puglia

Avviati i cantieri del Pnrr, con un investimento di oltre 600 milioni di euro. Sono 20 le stazioni pugliesi che vedranno migliorie infrastrutturali e tecnologiche. Gli interventi includono l’elettrificazione delle linee e l’installazione del sistema di controllo Ertms

I cantieri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno preso il via per modernizzare il sistema ferroviario gestito da Ferrovie del Sud Est con un investimento totale di oltre 600 milioni di euro, 400 dei quali provenienti dai fondi Pnrr. Questo importante intervento prevede la realizzazione di 20 hub intermodali, l’installazione del sistema di controllo dei treni Ertms e l’elettrificazione di diverse linee nel Salento.

Il progetto trasformerà 20 stazioni in Puglia, migliorando l’accessibilità e l’interscambio dei mezzi, tra cui Castellana Grotte, Crispiano, Noicattaro, Otranto, Ceglie Messapica, Casarano, Gallipoli, Manduria, Maglie, Novoli, Tricase, Zollino, Alberobello, Rutigliano, Martina Franca, Noci, Conversano, Locorotondo, Putignano e Valenzano.

I lavori includono l’innalzamento dei marciapiedi, l’eliminazione delle barriere architettoniche, e l’installazione di sottopassi ciclopedonali, oltre all’adeguamento dei percorsi per ipovedenti, la segnaletica, la sistemazione a verde, l’arredo urbano, l’illuminazione e la videosorveglianza. Sono stati avviati anche i cantieri nel Salento per l’Ertms sulla tratta Novoli – Zollino – Galatina e l’elettrificazione della linea Bari – Putignano (via Conversano), oltre alla continuazione dell’elettrificazione sulla linea Zollino – Gagliano del Capo.

Per facilitare questi lavori, sono state necessarie alcune modifiche alla circolazione ferroviaria, che interessano soprattutto le linee da Lecce a Gallipoli e da Lecce a Gagliano del Capo, con una riorganizzazione degli orari e l’introduzione di servizi sostitutivi.

Nei giorni feriali:

Linea 1 Putignano-Martina Franca: garantiti 24 treni + 10 servizi sostitutivi

Linea 1 Bari-Putignano via Conversano: lievi modifiche di orario per i treni della relazione Rutigliano-Putignano e adeguamento dell’orario per i servizi sostitutivi in connessione a Conversano e Putignano

Linea 1 Martina Franca -Taranto: lievi modifiche di orario per tutti i treni

Linea 2 Martina Franca – Lecce: lievi modifiche di orario per otto treni della relazione Martina Franca – Francavilla Fontana e adeguamento dell’orario per i servizi sostitutivi Francavilla Fontana – Lecce

Linea 3 Lecce-Novoli-Gagliano: nuova progettazione dell’orario con maggiori frequentazioni su Lecce, Casarano e Parabita

Linea 4 Casarano-Gallipoli: lievi modifiche di orario per cinque treni

Linea 5 Lecce-Gallipoli: sospensione servizio ferroviario e inserimento del servizio sostitutivo con 14 bus sull’intera tratta e otto bus limitati a Zollino in coincidenza con i treni Zollino-Lecce provenienti da Gagliano del Capo

Linea 6 Lecce-Zollino-Gagliano Del Capo: nuova progettazione dell’orario con maggiori frequentazioni su Lecce e Maglie

Linea 7 Maglie-Otranto: lievi modifiche di orario per tutti i treni

Nei giorni festivi:

Linea 1bis+linea 1 Bari – Putignano – Martina Franca via Casamassima: nuova progettazione dell’orario con dieci treni Bari – Martina Franca e due treni Bari – Putignano

Linea 1 Bari – Putignano via Conversano: adeguamento degli orari del servizio sostitutivo Bari – Putignano in coincidenza a Putignano con il servizio della linea Putignano – Martina Franca

Linea 5 Lecce – Gallipoli: garantiti bus sostitutivi

Linea 6 Lecce – Zollino – Gagliano del Capo: lievi modifiche di orario per otto treni

I dettagli completi delle modifiche sono disponibili sul sito web delle Ferrovie del Sud Est e tramite i suoi canali di comunicazione ufficiali.