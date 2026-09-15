martedì 15 Settembre 26
Paola Fornaro

Per essere un esempio, Taranto non resti sito strategico

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, gli auguri del Sindaco per il nuovo anno scolastico

CP -
Bitetti: "Investire sulla scuola significa investire sulla futura classe dirigente di questa meravigliosa città. Agli studenti dico di ripagare questo interesse con l'attenzione, la...
Read more

Ex Ilva, governo al lavoro per decreto a tutela dei lavoratori dell’ indotto

CP -
Si punta a condivisione con i sindacati e in Cdm Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per...
Read more

Accoltellato all’alba in via D’Aquino, gli investigatori cercano i responsabili

CP -
Gli investigatori stanno ricostruendo la lite tra il 22enne e un gruppo di ragazzi incontrati dopo l’uscita da un locale. Il giovane resta ricoverato...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand