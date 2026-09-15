Per essere un esempio, Taranto non resti sito strategico

In un post l’assessora ai Servizi Sociali, Sabrina Lincesso richiama le esperienze di Bagnoli, Cornigliano e Duisburg. Ma la linea sostenuta finora dal sindaco Piero Bitetti ha indicato forni elettrici e DRI come strada per la decarbonizzazione dell’ex Ilva. Per uscire dalla monocultura dell’acciaio non basta parlare di riconversione

Il banner lanciato, a mezzo social, dall’assessora ai Servizi Sociali Sabrina Lincesso parte da un’idea condivisibile. La chiusura dell’area a caldo non deve coincidere con la fine della città e la storia di altri grandi poli industriali dimostra che una trasformazione è possibile. Ma proprio perché oggi, dopo la decisione della Corte d’Appello di Milano si apre una fase decisiva, quel messaggio rischia di essere semplicistico, limitante.

Il problema non è stabilire se Taranto possa fare quello che hanno fatto Bagnoli, Cornigliano o Duisburg. Il problema è capire che cosa debba diventare Taranto dopo l’area a caldo.

A Bagnoli l’area a caldo fu effettivamente fermata nell’ottobre del 1990 e da allora è iniziato un lungo percorso di dismissione, bonifica e rigenerazione urbana, anche se di fatto solo quest’anno si è avuta la prima vera azione di bonifica. A Cornigliano, nel 2005, la chiusura dell’area a caldo fu accompagnata da un accordo che prevedeva il potenziamento delle lavorazioni a freddo, la salvaguardia dell’occupazione e la restituzione alla città di una parte significativa delle aree industriali.

Duisburg racconta una storia diversa. Il vecchio stabilimento di Meiderich, quello trasformato nel celebre Landschaftspark, ha effettivamente cessato la produzione nel 1985 ed è diventato uno dei più noti esempi europei di recupero di un’area industriale dismessa. Ma Duisburg non ha cessato di essere una città siderurgica. Nella stessa Thyssenkrupp si continua a produrre acciaio e dispone ancora di altiforni nel sito di Schwelgern. (Uno di questi, l’altoforno 2, è stato persino sottoposto a manutenzione nell’agosto 2026). Per Taranto la sfida non riguarda solo la chiusura degli altiforni, ma fare in modo che la città non resti comunque in balia della strategicità nazionale.

Dopo la chiusura di Genova e Trieste, per decenni Taranto è stata infatti considerata un’infrastruttura industriale unica, capace di garantire un certo tipo di acciaio. Ancora oggi l’ISPRA indica lo stabilimento di Taranto come impianto strategico sottoposto a una disciplina speciale. Una condizione dalla quale il territorio necessita di svincolarsi. Perché sostituire un altoforno con un forno elettrico non risolve, da solo, il problema della dipendenza. E neppure la semplice aggiunta di un impianto DRI per produrre preridotto. Cambia la tecnologia, diminuisce il ricorso al carbone e può ridursi sensibilmente l’impatto emissivo, ma se la produzione primaria dell’acciaio continua a dipendere in misura determinante da Taranto, la logica del sito strategico rimane.

Il piano di decarbonizzazione dell’ex Ilva proposto da tutti i politici locali e nazionali si muove verso forni elettrici alimentati anche con DRI. L’intesa del 2025, tuttavia, lasciava ancora aperta la questione della localizzazione del polo DRI. E oggi, dopo la decisione della Corte d’Appello, il tema ritorna. In particolare rilanciato dal presidente di Federacciai Antonio Gozzi. Occorre quindi anticipare il problema, non aspettare che venga imposto ora che è diventata un’emergenza. La domanda da porsi non è soltanto se Taranto debba produrre acciaio con tecnologie meno emissive. Ma se l’Italia debba continuare ad avere un unico grande sito dal quale far dipendere una parte così rilevante della propria produzione primaria di acciaio.

Un forno elettrico a Taranto può essere meno impattante di un ciclo integrale basato sugli altiforni. Ma meno impattante non significa automaticamente non strategico. E strategico, nel caso di Taranto, implica esporre ancora una volta il territorio alla necessità di garantire continuità produttiva, investimenti pubblici, infrastrutture dedicate, approvvigionamenti energetici. Una trappola da evitare. Il rischio è di convivere con un’Ilva 2.0, tecnologia più moderna, ma non una autentica trasformazione del modello industriale.

E’ dunque necessario cessare di confondere la difesa della siderurgia italiana con la difesa della concentrazione della siderurgia a Taranto. La siderurgia elettrica esiste già in numerosi territori italiani. Il forno elettrico non è una tecnologia che appartiene a Taranto. La domanda da rivolgere oggi all’amministrazione comunale, lo ribadiamo, è quale riconversione abbia in mente.

La posizione dell’esponente politico, infine, aspetto non residuale, si scontrerebbe con l’idea portata avanti fieramente dallo stesso sindaco Piero Bitetti, il quale ha sostenuto la prospettiva della decarbonizzazione dell’ex Ilva attraverso la trasformazione del ciclo produttivo, con forni elettrici e DRI. Nel luglio 2025 arrivò a proporre al Mimit tre forni elettrici e un impianto DRI per Taranto. E rispetto alla quale non ci risultano esserci state dalla stessa assessora opposizioni.

Una visione, lo ricordiamo, non estranea alla stessa linea politica che ha accompagnato negli ultimi anni il centrosinistra pugliese. Michele Emiliano ha sostenuto apertamente la decarbonizzazione attraverso DRI e forni elettrici a Taranto, fino a parlare della necessità di mantenere proprio lì la nuova tecnologia. Il presidente della Regione Antonio Decaro continua a chiedere che a Taranto resti il polo siderurgico decarbonizzato, con i forni elettrici, ribadito anche quest’oggi in Commissione al Senato.

Sottrarre Taranto progressivamente dalla condizione di subalternità agli interessi strategici nazionali risulta imprescindibile. E senza una chiarezza sui temi, ogni buon proposito rischia di restare il consueto manifesto ecologista e buonista utile solo a catalizzare consensi. Ma poco pragmatico e trasparente.

Se la siderurgia italiana vuole sopravvivere, lo faccia senza chiedere alla città sacrifici ulteriori, risultato di vincoli perpetui. E l’amministrazione si dia una prospettiva chiara e lungimirante se vuole davvero affrancare il territorio dalla monocultura dell’acciaio. Ma la domanda è: lo si vuole? E se sì, come?