Piano Arvedi a Taranto: l’illusione dell’acciaio pulito

di Gladys Spiliopoulos

Dalle criticità ambientali di Cremona e Terni ai nodi energetici e produttivi del piano per Taranto: l’offerta del gruppo Arvedi riapre il confronto sul futuro dell’ex Ilva. La priorità, secondo l’analisi, resta la fuoriuscita dalla siderurgia e la riconversione del territorio

L’offerta del Gruppo Arvedi per l’ex Ilva merita un’attenta analisi, alla luce delle performance ambientali dichiarate dall’azienda, delle criticità documentate nei suoi stabilimenti di Cremona e Terni e delle condizioni ambientali, sanitarie ed economiche del territorio tarantino.

Nel Report di sostenibilità 2025, Arvedi AST riconosce l’impatto delle emissioni diffuse derivanti dalla gestione delle scorie sul quartiere Prisciano, prevedendo investimenti per circa 46 milioni di euro destinati al contenimento delle polveri e all’abbattimento del nichel. A Cremona, il rilevamento di cesio-137 in alcuni container di polveri nel 2024 ha sollevato interrogativi sui controlli radiometrici e sulla gestione dei residui, pur a fronte delle successive rassicurazioni istituzionali.

Le criticità di Cremona non si esauriscono in questo episodio. Già nel 2019, un’indagine epidemiologica preliminare dell’ATS Val Padana aveva evidenziato un eccesso del 14% nelle ospedalizzazioni per patologie respiratorie, del 23% nell’incidenza delle leucemie e del 7% nell’incidenza dei tumori polmonari, rispetto ai territori di confronto. Pur non consentendo di attribuire direttamente ad Arvedi gli eccessi osservati, considerata la presenza di molteplici sorgenti emissive, questi risultati richiamano la necessità di valutare gli impatti cumulativi delle attività industriali e non soltanto le emissioni dei singoli stabilimenti.

Si tratta di elementi che mettono in discussione la rappresentazione della siderurgia elettrica come soluzione ambientalmente neutra. I forni elettrici non eliminano gli impatti ambientali e sanitari: la letteratura scientifica documenta emissioni di particolato fine e ultrafine, metalli e microinquinanti, oltre a rischi sanitari associati all’esposizione professionale. La sostituzione del ciclo integrale a carbone può ridurre l’intensità carbonica della produzione, ma non azzera le pressioni ambientali locali.

Anche i dati climatici dichiarati da Arvedi AST sono significativi: nel 2024, a fronte di una riduzione del 5,7% dell’intensità delle emissioni dirette per tonnellata prodotta, le emissioni assolute sono aumentate dell’11,6%. Una maggiore efficienza emissiva non si traduce infatti necessariamente in una riduzione del carico ambientale complessivo.

Restano inoltre aperte questioni di sostenibilità energetica ed economica. Nel settembre 2026, la stessa Arvedi AST ha denunciato l’insostenibilità dei costi energetici dello stabilimento di Terni, che nel 2024 ha prodotto circa un milione di tonnellate di acciaio, consumando 1,09 TWh di energia elettrica, oltre a significativi quantitativi di gas naturale.

L’ipotesi di una capacità produttiva fino a 6 milioni di tonnellate annue a Taranto, pur riferita a un differente ciclo siderurgico, solleva interrogativi sulla scala degli investimenti, sull’approvvigionamento energetico e sulla competitività. Le prime indiscrezioni sul piano Arvedi prevedono inizialmente la lavorazione di bramme importate e, successivamente, l’installazione di due forni elettrici associati alla tecnologia ESP. Rimangono irrisolti i nodi già evidenziati nelle analisi tecniche sulla riconversione siderurgica: disponibilità di rottame di qualità adeguata alla produzione di acciai piani, eventuale ricorso a DRI/HBI importato, costo dell’energia elettrica e competitività della produzione primaria.

La questione centrale resta, tuttavia, la specificità ambientale e sanitaria di Taranto. Qualsiasi nuova attività siderurgica si inserirebbe in un Sito di Interesse Nazionale segnato da contaminazioni storiche, esposizioni cumulative ed evidenze epidemiologiche consolidate. Limitarsi a confrontare le emissioni dei forni elettrici con quelle del ciclo integrale significherebbe ignorare lo stato ambientale di partenza, la vulnerabilità della popolazione e gli ulteriori impatti sugli ecosistemi e sulla salute.

Una valutazione economicamente e ambientalmente rigorosa deve inoltre considerare i costi esterni della produzione, dai danni sanitari alla perdita di servizi ecosistemici e al deterioramento del capitale naturale, fino al costo-opportunità delle risorse economiche e territoriali sottratte ad alternative di sviluppo. La riduzione dell’intensità carbonica non dimostra, da sola, la sostenibilità ambientale, sanitaria ed economica di un’attività industriale.

Sorprende, infine, il comunicato diffuso oggi da Finarvedi, che dichiara di aver presentato l’offerta in quanto “italiani, imprenditori siderurgici, imprenditori cristiani”, subordinandola all’accoglimento dei propri piani da parte delle istituzioni e della comunità di Taranto. Su quali presupposti Arvedi ritiene che la prosecuzione della siderurgia possa essere accolta favorevolmente proprio a Taranto, dopo decenni di impatti ambientali e sanitari e considerando le contestazioni già registrate nei territori di Cremona e Terni?

Il 17 ottobre, con la manifestazione “Taranto torna a vivere”, cittadini, lavoratori e associazioni sono scesi in piazza per chiedere la chiusura del polo siderurgico, la bonifica del SIN e una riconversione economica e occupazionale. Non un nuovo proprietario, né la sostituzione degli altiforni con forni elettrici. Una mobilitazione che, pur non rappresentando automaticamente l’intera popolazione, esprime una posizione chiara di una parte della comunità, che non può essere ignorata da chi dichiara di considerare il suo consenso una condizione essenziale.

È fondamentale che il territorio, e in particolare l’Amministrazione comunale, non perda di vista la necessità di superare definitivamente il paradigma siderurgico. L’attenzione sull’ennesimo potenziale acquirente non deve distogliere dalle responsabilità del Governo: garantire un programma concreto di bonifica del SIN, con risorse e tempi certi, tutelare i lavoratori e costruire alternative economiche e occupazionali attraverso la diversificazione produttiva e la valorizzazione del capitale naturale.

Non saranno Arvedi né i forni elettrici a risolvere la crisi strutturale di Taranto. La prospettiva deve essere l’uscita definitiva dalla siderurgia, accompagnata da un processo di risanamento ambientale e riconversione economica che restituisca al territorio condizioni effettive di sviluppo e autonomia dalle produzioni ad alto impatto. Tutto il resto è noia.