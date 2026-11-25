Perché Taranto deve essere ancora una volta strategica per il resto del Paese? Politica e sindacati insistono sul progetto del polo DRI, riproponendo sotto la nuova veste della decarbonizzazione un modello siderurgico che non risolve la storica contrapposizione tra salute e lavoro. Federacciai, dopo aver osteggiato in passato l’ipotesi, guarda oggi alla città come utile a servire gli interessi dell’acciaio Made in Italy

I richiami alla nazionalizzazione dei sindacati, dopo il progetto naufragato di Baku Steel, non hanno avuto gli esiti sperati, ma è chiara la responsabilità politica di chi ha spalleggiato Federacciai, da Renzi in poi: nel momento in cui nel 2014 si parlava di acciaio decarbonizzato a Piombino, si consolidava la cosiddetta “ambientalizzazione” di Taranto, fin quando le quote gratuite /ETS hanno retto, nella speranza di una revisione di un Green Deal che non è avvenuta. Il prezzo da pagare per chi non ha pensato a lungo raggio, la prospettiva di una città fondata sulla monocommittenza dell’indotto e la speculazione sociale.

Politica e sindacati sembrano convergere sulla necessità di ancorare nuovamente Taranto a un progetto siderurgico di rilevanza nazionale, imperniato sulla realizzazione di impianti DRI e forni elettrici. Una prospettiva che appare rispondere anche a precise esigenze della siderurgia elettrica italiana, alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento del preridotto e di condizioni energetiche più favorevoli.

Si tratta di una strategia presentata come rilancio del polo tarantino che di fatto asseconda una specifica agenda industriale, maturata altrove e progressivamente trasferita sul territorio ionico.

Malgrado le asserzioni consolatorie vogliano Taranto svincolata, in teoria, dalla monocultura dell’acciaio, l’unico modello industriale fino ad oggi, proposto con una certa insistenza dalla politica tutta e in particolare dalle nostre classi dirigenti, soprattutto a firma Pd (vedi Mino Borraccino) è quello siderurgico.

A rendere l’ipotesi allettante e percorribile, è un preciso linguaggio, che intende superare il paradigma del passato, una fabbrica decarbonizzata è il nuovo Eldorado prospettato ai territori. Ma per quale ragione, sebbene la sentenza della Cassazione abbia confermato lo stop dell’area a caldo dell’ex Ilva, si continua a parlare di decarbonizzazione dello stabilimento, di fatto già avvenuta con la sospensione delle attività legate alla produzione di Co2 dell’area a caldo?

L’utilizzo di preridotto, (già usato nei forni elettrici del Nord, ma la cui produzione non esiste in Italia), viene nuovamente indicato come uno dei passaggi fondamentali per la riconversione dello stabilimento. A rilanciarlo è stato Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, nel corso di una recente audizione alla Camera, (il 18 Novembre scorso) illustrando il piano Arvedi e ponendo come condizione la disponibilità di gas a prezzi competitivi e il consenso della comunità tarantina. Una trovata quest’ultima che risente di fatto, della parabola dello stesso Gozzi, da tempo impegnato ad incidere sulle scelte che riguardano il territorio italiano sina dal 2014.

Il precedente di Piombino e il ruolo di Gozzi

Fu infatti allora che propose Piombino come possibile sede di un impianto DRI. Nel maggio di quell’anno era stato demolito l’altoforno dello stabilimento toscano e il presidente di Federacciai individuò l’area come possibile sede per implementare l’approvvigionamento delle acciaierie italiane. L’iniziativa non ebbe seguito, probabilmente anche per gli elevati costi operativi legati al gas e per il mancato consenso del territorio. Quest’ultimo infatti respinse con forza il progetto ritenuto una possibile bomba ambientale. I piani industriali prima di Cevital e di JSW Italy non decollarono e Piombino rimase in attesa di una nuova prospettiva.

Tornando al 2026, nell’ipotesi di decarbonizzazione di Acciaierie d’Italia presentata nell’ambito delle prescrizioni AIA, l’impianto DRI dovrebbe sorgere nell’area attualmente occupata dall’acciaieria tarantina, in prossimità dei due forni elettrici previsti. Una collocazione dettata anche da esigenze energetiche e dalla necessità di mantenere vicine le diverse fasi del processo produttivo.

La realizzazione del polo comporterebbe tuttavia nuove criticità per una città falcidiata da anni di inquinamento, e in attesa di bonifiche mai attuate. Lo scarico del minerale necessario alla produzione del preridotto, il trasferimento attraverso nastri trasportatori e lo stoccaggio nei parchi minerali riproporrebbero infatti il problema della dispersione di polveri e inquinanti. Non parliamo di ipotesi del terzo tipo, ma di rischi reali che sfuggono al racconto entusiastico sul futuro assetto dello stabilimento.

La caratterizzazione dei parchi minerali effettuata nel 2015 dalla stessa Ilva, sotto la supervisione di Arpa Puglia, aveva già certificato una significativa contaminazione dei terreni e delle acque di falda superficiali e profonde da metalli e idrocarburi. L’eventuale insediamento del DRI insisterebbe su un’area ancora sottoposta bisognosa di interventi. Aspetto questo non secondario rispetto ad una possibile valutazione circa l’impiego di nuove risorse pubbliche, destinate alla costruzione dei nuovi impianti.

Un tema tra l’altro, oggetto della proposta di ordine del giorno della Commissione al Senato, (nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge n.185 del 16 ottobre 2026). La proposta chiede al Governo di valutare la destinazione integrale delle risorse a disposizione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e impiegate per la decarbonizzazione dello stabilimento attraverso la realizzazione proprio del progetto DRI.

Fra i vari emendamenti proposti dai senatori invece, spicca quello di Avs (Alleanza Verdi Sinistra) a firma di Magni, De Cristofaro e Cucchi, che richiede espressamente la realizzazione del “Polo Dri” nel territorio tarantino, posizione questa in linea con i sindacati.

Il preridotto e gli interessi dell’elettrosiderurgia

La questione politica e ambientale non è la sola, la partita si gioca anche sul piano economico: le acciaierie basate su forni elettrici stanno affrontando ingenti difficoltà legate al costo dell’energia, proprio in questa fase in cui si torna a prospettare un investimento di grande portata a Taranto.

Il dibattito locale, finora, si è concentrato soprattutto sulla disponibilità di gas a prezzi competitivi e sull’ipotesi di collocare in porto una nave rigassificatrice. Sussiste però, una strategia più ampia, che va contemplata, e riguarda gli interessi dell’elettrosiderurgia italiana e il suo fabbisogno di preridotto.

A Piombino, il nuovo progetto Metinvest Adria, proposto nel 2024, dato dalla costruzione di forni elettrici alimentati con rottame, preridotto e ghisa, è stato a lungo al centro del dibattito industriale.

Il presidente di Federacciai nell’occasione, dichiarò che non avrebbe accettato la realizzazione di un impianto concorrente con l’Ilva e con la produzione nazionale, soprattutto attraverso l’impiego di denaro pubblico. Il riferimento era al contributo statale di 300 milioni di euro e alla garanzia Sace da 1,5 miliardi.

La posizione di Gozzi era coerente con la linea esposta nella sua relazione, nella quale aveva chiesto di concentrare gli sforzi pubblici sul salvataggio dell’Ilva di Taranto, considerata strategica per la sicurezza e l’economia nazionale. Secondo il presidente di Federacciai, il progetto piombinese avrebbe aggravato la competizione sul mercato del rottame, già insufficiente a soddisfare la domanda dell’elettrosiderurgia italiana, senza garantire la sostenibilità economica dell’investimento.

Il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, dal canto suo, aveva manifestato la propria contrarietà all’ipotesi eventuale di ospitare un impianto DRI, giudicandolo troppo impattante e non sostenibile per il territorio. Da qui la rassicurazione ricevuta dal ministro Urso sull’accantonamento di quella localizzazione. Oggi però quel progetto è in standby per la possibile fuoriuscita degli ucraini impegnati sul fronte contro la Russia. Quest’ultima è stata tra i maggiori esportatori di preridotto in Europa fino al 2026, momento in cui sono scattate le sanzioni su questo prodotto.

Mentre Piombino si opponeva all’eventualità di accogliere un impianto di preridotto, gli elettrosiderurgici del Nord cercavano una strada alternativa per assicurarsi la materia prima. Quella strada ha assunto il nome di Copresud, società algerina impegnata nello studio di un eventuale impianto DRI in Algeria, dove il costo dell’energia è notevolmente minore.

Giancarlo Quaranta, presidente del Ceip, il Consorzio elettrosiderurgico italiano per il preridotto e commissario di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, ha chiarito che le dodici società private aderenti intendono utilizzare il prodotto esclusivamente nei propri stabilimenti elettrici. Ha inoltre precisato che l’iniziativa non riguarda Acciaierie d’Italia e non interferisce con il progetto industriale dell’ex Ilva. L’accordo, sostenuto anche dal gruppo Duferco, punta sui vantaggi energetici e logistici dell’Algeria, sulla prossimità al mercato europeo e sulla possibilità di integrare progressivamente fonti rinnovabili e idrogeno verde.

La ricostruzione ha rilevanza se letta all’indomani delle dichiarazioni dello stesso Gozzi nel 2014 proprio sul futuro dello stabilimento tarantino. Durante la gestione commissariale dell’Ilva, il presidente di Federacciai aveva definito economicamente insostenibile la produzione di preridotto, contestando il piano elaborato dalla gestione commissariale e le direttive ambientali legate all’AIA. Aveva inoltre chiesto che venisse revisionato l’iter di ambientalizzazione, perché troppo oneroso e difficilmente attuabile.

Eppure, proprio in quegli anni, un progetto di trasformazione radicale era già stato elaborato da Carlo Mapelli, professore ordinario di Siderurgia al Politecnico di Milano, insieme a Enrico Bondi, allora commissario governativo. Il programma prevedeva la progressiva sostituzione degli altiforni con impianti DRI e forni elettrici, con l’obiettivo di arrivare nel 2021 a una produzione non più basata sul carbone. La trasformazione sarebbe avvenuta gradualmente, mantenendo in funzione parte degli impianti esistenti e utilizzando i ricavi della produzione per sostenere gli investimenti.

Mapelli ha ricostruito le ragioni del mancato avvio, indicando proprio nell’opposizione del presidente di Federacciai e del ministro dell’epoca uno degli ostacoli incontrati dal progetto. L’Italia avrebbe così perso l’occasione di anticipare una trasformazione che oggi coinvolge numerosi produttori europei, mentre le materie prime necessarie sono diventate più difficili e costose da reperire.

Nel 2021, con la gestione Mittal-Invitalia e il governo Draghi, il progetto DRI tornò concretamente al centro della strategia industriale per Taranto. Si prevedevano due impianti, per un investimento complessivo di due miliardi di euro, uno destinato allo stabilimento jonico, l’altro all’approvvigionamento delle acciaierie elettriche del Nord, sempre in loco.

L’operazione si arrestò con il definanziamento delle risorse necessarie e con i contrasti tra la gestione Morselli e Franco Bernabè. Nel 2025 il bando di gara predisposto da DRI d’Italia venne sospeso per questioni giuridiche relative alla progettazione dell’impianto, senza che ciò comportasse una decisione definitiva sulla sua eventuale realizzazione.

A Taranto, chi paga i costi e chi incassa i vantaggi?

La storia del preridotto restituisce così una sequenza di scelte industriali che attraversa oltre un decennio. Nel 2014 il progetto veniva considerato antieconomico per Taranto, mentre si cercava una localizzazione a Piombino. Negli anni successivi è diventato imprescindibile per la riconversione dell’ex Ilva, ma soprattutto, per assicurare materia prima alle acciaierie elettriche del Nord.

Oggi quegli stessi produttori guardano all’Algeria per garantirsi le forniture, mentre Taranto torna a essere indicata come sede di un nuovo polo DRI per garantirsi una produzione made in Italy. La siderurgia italiana rivendica per lo stabilimento ionico una funzione strategica nazionale. Ma in realtà Taranto è ancora il gradino più basso necessario a ridistribuire vantaggi industriali mentre si assume i costi ambientali maggiori.

Ma la città vuole essere ancora eletta come zona di sacrificio, necessaria agli interessi dei colossi industriali e a una certa politica che altrove ha scelto per sé stessa, ribaltando le proprie narrazioni economiche? La nuova Ilva coincide con il prossimo DRI piantato qui, e servito altrove. La servitù economica di oltre 50 anni di attività non sembra bastare. Eppure la lezione di Piombino dovrebbe essere un monito.

Laddove i territori combattono per preservarsi dalla predazione, anche i piani possono deragliare. Ma Taranto è pronta ad ingaggiare questa lotta? E soprattutto come il sindaco della città toscana, il sindaco Bitetti saprà farsi chiave di volta di questo cambiamento?