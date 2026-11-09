Prossima, Fischetti annuncia: “Costituito il direttivo provinciale”

Il consigliere regionale: “Una nuova fase di impegno per il territorio ionico”

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero

Grande entusiasmo, partecipazione e voglia di costruire insieme il futuro della Puglia. È questo il clima che ha caratterizzato l’iniziativa Prossima Sfida, ospitata alla Fiera del Levante di Bari, che ha visto una significativa presenza di cittadini, rappresentanti istituzionali, sindaci e amministratori locali provenienti da diversi territori della regione. Una giornata intensa, ricca di idee, proposte e confronto, durante la quale sono state ripercorse le attività svolte nei primi mesi di impegno da parte del Gruppo Consiliare Prossima in Regione Puglia, dalle proposte di legge alle mozioni e alle iniziative istituzionali, condividendo i primi risultati e tracciando le priorità per le prossime sfide.



“La straordinaria partecipazione registrata a Bari testimonia un segnale importante di fiducia e di entusiasmo verso un progetto politico che mette al centro le persone e i territori. Prossima vuole essere uno spazio aperto di ascolto e proposta, capace di trasformare le idee in azioni concrete e le esigenze dei territori in priorità dell’agenda politica regionale” ha dichiarato il consigliere regionale e capogruppo di Prossima, Giuseppe Fischetti.



Nel corso dell’iniziativa, dalle assemblee provinciali all’elezione dei nuovi organismi territoriali, è stato compiuto un ulteriore passo nel percorso di crescita e organizzazione del movimento, rafforzandone il radicamento nelle comunità locali. Un passaggio significativo ha riguardato anche la provincia di Taranto, con la definizione del nuovo direttivo provinciale, espressione di una rappresentanza territoriale che coinvolge il capoluogo e diversi comuni della provincia ionica. Il direttivo provinciale di Prossima Taranto sarà guidato dal coordinatore Davide Fineo (Taranto) e dal presidente Tonia Bove (Palagiano). A far parte del direttivo provinciale, in qualità di componenti, saranno Stefano Coletta (Martina Franca), Mina Farilla (San Giorgio Ionico), Palmo Matarrese (Mottola), Pietro Aversa (Taranto), Alessandra Lacava (Grottaglie), Vincenzo Bisignano (San Marzano di San Giuseppe) e Antonio Libardi (Manduria).



“La costituzione del direttivo provinciale di Taranto rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza di Prossima sul territorio. Una squadra che raccoglie sensibilità, competenze ed esperienze diverse, con l’obiettivo di avviare un percorso concreto di ascolto e confronto con le comunità locali. A tutti i componenti del direttivo rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con l’auspicio che questo nuovo percorso sia caratterizzato da impegno, responsabilità, ascolto e spirito di collaborazione, nell’interesse dell’intero territorio ionico” ha concluso il consigliere regionale Giuseppe Fischetti.