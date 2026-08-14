Provinciale Taranto Statte, due auto si schiantano

I conducenti coinvolti sono stati trasportati al SS. Annunziata di Taranto per le necessarie valutazioni mediche

Paura nel pomeriggio di venerdì 14 agosto lungo la provinciale Taranto-Statte, dove si è verificato un incidente stradale all’altezza dell’ingresso dell’ex Ilva. A rimanere coinvolte sono state una Lancia Y e una Ford DMax, protagoniste di un violento impatto le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Due le persone soccorse dai sanitari del 118, intervenuti poco dopo lo schianto. Entrambe sono state trasportate al SS. Annunziata di Taranto per le necessarie valutazioni mediche. Le prime informazioni parlano di condizioni che, fortunatamente, non desterebbero particolare preoccupazione. Sul posto anche la Polizia Locale, che ha eseguito i rilievi e raccolto gli elementi utili a ricostruire la sequenza dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

L’incidente ha provocato inevitabili rallentamenti alla circolazione lungo la provinciale