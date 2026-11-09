Puglia, emergenza lupi: Scatigna(FdI) sollecita provvedimenti

Il consigliere regionale: “La piaga dei danni provocati dai lupi continua senza sosta”

L’ Ultimo attacco si è verificato a Martina Franca. Scatigna chiede che la Giunta dia immediatamente attuazione alla mozione approvata in Consiglio regionale per contrastare questa piaga senza fine.

“Avevo accettato – ricorda il consigliere -di trasformare la mia Proposta di Legge sull’Emergenza Lupi in mozione per impegnare la Giunta a monitorare e censire la situazione dei suddetti animali in tutta la Puglia. Era il 20 ottobre e la mozione fu approvata all’unanimità in Consiglio regionale. Ma la piaga dei danni provocati dai lupi continua senza sosta. Non c’è altro tempo da perdere e auspico il rapido coinvolgimento di tutti gli attori in causa, specie quelli che, come me, conoscono il problema approfonditamente e sono ovviamente a disposizione per mettere in campo soluzioni concrete partecipando a tutti quegli appuntamenti istituzionali e non che sono utili a trovare soluzioni al problema”



“Un piano di monitoraggio e censimento del lupo – continua – è essenziale per censire la popolazione, identificare le cause degli attacchi e promuovere la coesistenza tra fauna selvatica e le attività agricole attraverso la collaborazione delle istituzioni, della comunità scientifica e degli imprenditori oltre che dell’uomo. Di tutta evidenza come, negli ultimi anni, si sia registrato un progressivo ritorno e una ricolonizzazione del lupo in diverse aree della Puglia, in particolare nel Parco Nazionale del Gargano, sui Monti Dauni, nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia e nel Sud Salento.

Il lupo – aggiunge nella nota – è notoriamente un predatore apicale che svolge un ruolo cruciale nell’equilibrio degli ecosistemi, nutrendosi principalmente di piccoli mammiferi ed in assenza, di bestiame comportando diverse problematiche all’agricoltura, agli allevatori ed ai cittadini.”

“Ora – conclude Scatigna – bisogna istituire un tavolo tecnico-scientifico regionale con funzioni consultive e di indirizzo. Tavolo composto da rappresentanti della Regione; esperti faunistici; rappresentanti del mondo agricolo e zootecnico; rappresentanti delle aree protette.

Ma, soprattutto, bisogna passare all’attuazione delle misure di prevenzione e mitigazione che la Regione Puglia deve promuovere: contributi per sistemi di difesa passiva (recinzioni elettrificate, cani da guardiania); campagne informative e protocolli rapidi per la verifica dei danni. Sono in contatto diretto continuo con l’assessore all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, che mi ha confermato il suo impegno nell’affrontare la questione”.