Pulsano, bruciate quattro auto

Il sindaco D’Alfonso ha ringraziato Vigili e Protezione civile per il tempestivo intervento

Incendio nel primo pomeriggio sulla litoranea di Pulsano. Coinvolte quattro auto e nessun ferito. Lo ha comunicato il sindaco Piero D’Alfonso su Facebook, il quale ha ringraziato l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile.

Cosi scrive il primo cittadino: “Con straordinaria prontezza, professionalità e spirito di servizio sono intervenuti nell’arco di pochi minuti, domando le fiamme ed evitando conseguenze ben più gravi”. D’Alfonso ha inoltre sottolineato l’importanza della presenza delle squadre di emergenza sul territorio, definendola “un presidio fondamentale di sicurezza e una garanzia concreta per tutti i cittadini”.