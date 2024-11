Pulsano, Comitato Tutela Pineta Caggione: “Salvare il patrimonio boschivo e la salute della comunità dal 5G”

“L’installazione delle sei antenne, principalmente in area boschive centrali e circostanti risulta essere estremamente rischiosa, una scelta questa che mette a rischio oltre all’ambiente boschivo anche la sicurezza pubblica, una scelta che alla luce dell’ultimo incendio devastane la comunità non può tollerare”

“Nei prossimi giorni si deciderà sul futuro della zona residenziale della Marina di Pulsano, se proteggerla o modernizzarla autorizzando l’installazione di un’antenna Illiad. Il progetto prevede infatti l’installazione di un’antenna 5G in una posizione strategica, vicino alle abitazioni e all’area boschiva della Pineta di Lido Silvana, proprio nei pressi di quella parta sana di bosco sopravvissuta all’incendio dello scorso 30 Luglio.” Così in una nota gli esponenti del Comitato di Difesa e Qualificazione del Bosco Pineta Caggione.

“L’antenna sarebbe collocata a soli 4 metri dalla casa di un residente, che è anche portatore di un pacemaker. Un progetto a cui la comunità locale si è opposta fortemente, presentando due ricorsi al Tar che saranno discussi nei prossimi giorni.

Nonostante ciò, i residenti e il Comitato di tutela del Bosco Caggione hanno cercato di dialogare con il Comune di Pulsano per trovare soluzioni alternative, chiedendo anche l’adozione di un Piano Antenne, al fine di scongiurare una distribuzione irrazionale sul territorio e garantire la protezione paesaggistica e sanitaria dell’area.

Sfortunatamente, dopo 8 mesi non è stato fatto nulla e il Comune di Pulsano continua a procedere senza una direzione chiara, cercando di adattarsi agli eventi che si presentano. – Evidenziano i rappresentanti del Comitato – Infatti lo scorso 15 Ottobre la società Illiad ha chiesto al Comune il riesame e la convalida dell’autorizzazione all’installazione della stessa e il Comune di tutta risposta, ha proceduto con la pubblicazione, ignorando l’esistenza dei ricorsi al Tar; ignorando la posizione dannosa per la salute dei residenti e soprattutto ignorando le conseguenze paesaggistiche che tale antenna può arrecare al bosco.

Gli alberi e le piante assorbono le onde elettromagnetiche, il che ostacola la diffusione del segnale e provoca danni biologici, poiché l’aumento della temperatura può portare all’essiccazione delle piante. – Concludono – Tuttavia, l’installazione delle sei antenne, principalmente in area boschive centrali e circostanti risulta essere estremamente rischiosa, una scelta questa che mette a rischio oltre all’ambiente boschivo anche la sicurezza pubblica, una scelta che alla luce dell’ultimo incendio devastane la comunità non può tollerare. Se non si vuole tutelare il residente lamentone, almeno si cerchi di tutelare l’ecosistema a rischio”.