Qualità della vita, Taranto all’ultimo posto della classifica nazionale

Il capoluogo ionico scivola dal 101° al 107° posto nell’indagine annuale di ItaliaOggi. Dieci posizioni perse in affari e lavoro, nove in turismo, intrattenimento e cultura

Taranto è la provincia italiana con la peggiore qualità della vita. A certificarlo è la 28ª edizione dell’indagine di ItaliaOggi e Ital Communications, realizzata in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, che colloca il capoluogo ionico all’ultimo posto della graduatoria nazionale.

La ricerca analizza nove ambiti che incidono sulle condizioni di vita dei cittadini: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema sanitario, turismo, intrattenimento e cultura.

Rispetto al 2025, Taranto perde sei posizioni, passando dal 101° al 107° posto. Alle sue spalle, nella parte bassa della classifica, figurano Crotone, penultima, e Foggia, al 105° posto. Segnali di recupero, invece, per Caltanissetta che, dopo aver chiuso la graduatoria lo scorso anno, risale di tre posizioni e raggiunge il 104° posto.

Sul fronte opposto, Bolzano conquista la vetta grazie alle performance nei settori economico, turistico e ambientale. Milano perde una posizione e si piazza al secondo posto, mentre Bologna conferma la terza posizione.

Il divario territoriale emerge anche dalla distribuzione delle province nelle diverse fasce di valutazione. Isernia, al 67° posto, è la prima provincia del Mezzogiorno a comparire in graduatoria. Nel complesso, la qualità della vita risulta buona o accettabile in 60 delle 107 province italiane.

Per Taranto il quadro resta particolarmente critico anche nell’analisi dei singoli indicatori. Ambiente (103° posto, 153 punti), istruzione e formazione (89° posto, 246 punti) e salute (96° posto, 354 punti) mantengono le stesse posizioni rispetto alla precedente rilevazione.

Le flessioni più marcate riguardano gli ambiti affari e lavoro e turismo, intrattenimento e cultura, nei quali la provincia perde rispettivamente dieci e nove posizioni. In controtendenza il dato relativo alla popolazione, che registra un miglioramento di dieci posti rispetto al 2025.