Nato in Puglia, il movimento coinvolge oggi circa 140 comuni in 10 regioni. Il 25 novembre migliaia di persone sono scese in strada per testimoniare il valore del rispetto e della libertà

Da Sud a Nord, dalla Puglia a tante altre regioni italiane, il 25 novembre Quattro Passi Dopo Cena ha attraversato le strade e le piazze di numerosi comuni italiani, trasformando una consuetudine serale in un momento collettivo di partecipazione e testimonianza.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, migliaia di persone hanno scelto di ritrovarsi e camminare insieme, portando con sé un messaggio chiaro: contrastare la violenza sulle donne significa costruire ogni giorno una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sulla dignità di ogni persona.

Il rosso, colore simbolo dell’iniziativa, ha accompagnato questa mobilitazione diffusa. Un segno visibile, condiviso da donne e uomini, che ha unito idealmente piazze, quartieri e comunità distanti tra loro, dando forma a una testimonianza collettiva.

Nato a Noci, in Puglia, dall’iniziativa spontanea di alcune persone che hanno scelto di ritrovarsi dopo cena per fare una passeggiata, Quattro Passi Dopo Cena si è progressivamente diffuso ben oltre i confini della sua terra d’origine. Oggi coinvolge circa 140 comuni in 10 regioni italiane, dimostrando come un gesto semplice, accessibile e privo di barriere possa diventare occasione di incontro e condivisione.

La partecipazione del 25 novembre ha restituito proprio questo significato: camminare non soltanto per il benessere del corpo, ma anche per dare valore alla socialità, alla vicinanza e alla responsabilità collettiva.

Perché la violenza non si contrasta soltanto attraverso le parole o nelle ricorrenze, ma anche promuovendo, ogni giorno, relazioni sane, rispetto reciproco e comunità capaci di non voltarsi dall’altra parte.

Quattro Passi Dopo Cena continua così il suo cammino: insieme, senza confini, perché nessuna donna debba sentirsi sola e perché il rispetto non sia soltanto un messaggio da celebrare, ma un modo di vivere. Anche Castellaneta Marina ha camminato per dire no alla violenza sulle donne.