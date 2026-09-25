Raffineria, Fim e Uilm: “Ennesimo lavoratore in regola allontanato”

Le RSU hanno annunciato la mobilitazione dell’ appalto metalmeccanico, dopo la contestazione da parte di un addetto alla sicurezza Eni, ad un operaio, per i dispositivi di protezione

Riceviamo e pubblichiamo per intero la nota

“Accade che ad un lavoratore, viene contestata la mancanza dei dpi, pur avendoli perfettamente in uso. Risultato della contestazione: 15 punti sul sicurometro e allontanamento dal sito!!!! tutto questo avviene quando un addetto della sicurezza eni, fermandosi con la macchina e osservando in lontananza la sagoma del lavoratore che operava a 15 metri di altezza!

A nulla è servito il tentativo del lavoratore di garantire che stava indossando tutti i dpi e che da quella distanza forse non si poteva vedere e accertare una simile accusa.

Per tale ragione si convoca un’assemblea sindacale con tutti i lavoratori delle ditte di appalto metalmeccaniche per decidere i dovuti percorsi sindacali. L’assemblea si terrà a valle di richieste alle singole aziende metalmeccaniche, presso: varco 10 il giorno 25/09/2026 dalle ore 08:00 alle ore 10:00.”