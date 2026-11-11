Rapporto Smivez2026, UIL: “Taranto è a un passo dal baratro economico e sociale”

Oliva: “Governo e classe dirigente locale si assumano le proprie responsabilità: basta passerelle sulla pelle dei lavoratori”

“I numeri certificati dal Rapporto Svimez 2026 non lasciano spazio ad alibi né a vuoti slogan di circostanza: Taranto è a un passo dal baratro economico e sociale, condannata all’isolamento da una politica nazionale e locale colpevolmente assente e incapace di trasformare le risorse in sviluppo reale. Mentre l’Italia programma il futuro e il resto della Puglia avanza lungo la dorsale adriatica, lo Jonio è stato trasformato in una palude dove le promesse evaporano e le vertenze storiche incancreniscono giorno dopo giorno”.



A lanciare questo atto d’accusa è Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della Uil di Taranto, che chiama le istituzioni a ogni livello a rispondere del drammatico stallo produttivo del territorio.



“Il paradosso più intollerabile – attacca con forza Oliva – è quello dei fondi europei che avrebbero dovuto garantire la rinascita post-industriale e che invece restano impantanati nei meandri della burocrazia. Il Just Transition Fund, lo strumento comunitario concepito appositamente per Taranto e il Sulcis per sostenere la transizione ecologica, segna il record negativo assoluto nel Paese: la spesa effettiva è ferma a un vergognoso 2,1%, con impegni che non superano il 5,8%. Quasi un miliardo di euro destinato al nostro territorio rimane congelato mentre l’economia muore. Chi governa a Roma, in Regione e nei palazzi locali deve spiegare alla città come sia possibile fallire in questo modo la più grande opportunità finanziaria dell’ultimo mezzo secolo”.

Il coordinatore della Uil passa quindi in rassegna le vertenze aperte che stanno soffocando il lavoro ionico:

“La ferita più grave resta quella dell’ex Ilva. La siderurgia tarantina, dove il 99% degli operai è concentrato in stabilimenti di grande dimensione con una presenza produttiva pari a 11 volte la media italiana, è sospesa in un limbo insostenibile. Tra annunci governativi di decarbonizzazione privi di coperture certe, una cassa integrazione strutturale che logora migliaia di famiglie e il dramma silenzioso delle aziende dell’indotto e dell’appalto strozzate dai debiti, la fabbrica rischia la paralisi definitiva. Non accetteremo mai che la transizione si traduca in licenziamenti di massa o nella cancellazione del patrimonio industriale della città”.

“La stessa desolazione – prosegue Oliva – regna sulle banchine del nostro porto. I dati Svimez parlano chiaro: lo scalo ionico è la situazione più critica del Mezzogiorno, crollato a 12,2 milioni di tonnellate e ad appena 9 mila container dopo la fuga disastrosa di Evergreen e dei grandi vettori internazionali. In questi quindici anni abbiamo assistito solo a parate istituzionali e tagli di nastri fittizi. Persino sull’hub per l’eolico offshore, dove pure Taranto vanta il primo parco marino d’Italia da 30 megawatt, il Governo ha inferto un colpo durissimo: i fondi per banchine e dragaggi sono stati dimezzati, passando da 78 a soli 38 milioni di euro per tagli ministeriali. E intanto resta irrisolta la vertenza dei lavoratori ex Tct: il rinnovo dell’indennità di mancato avviamento (Ima) per il prossimo biennio è solo un salvagente assistenziale temporaneo. Questi padri di famiglia non chiedono mance di Stato per rimanere a casa, pretendono il lavoro vero, la ricollocazione e l’operatività portuale che gli era stata solennemente garantita da tutti i tavoli ministeriali”.

“L’inerzia della classe dirigente – continua Oliva – non risparmia gli altri settori nevralgici. L’Arsenale Militare e la cantieristica navale necessitano di un piano straordinario di investimenti e assunzioni per non disperdere storiche professionalità; la sanità pubblica provinciale è al collasso, con il cantiere del nuovo ospedale San Cataldo che accumula ritardi intollerabili e una carenza drammatica di personale; la chimica e la raffinazione affrontano transizioni incerte senza alcuna garanzia per i livelli occupazionali, mentre la grande occasione della Zes Unica e dei Giochi del Mediterraneo 2026 rischia di ridursi all’ennesima corsa contro il tempo senza una ricaduta duratura sull’economia ionica”.

“È arrivato il momento che la politica nazionale e locale smetta di fare scaricabarile e risponda delle proprie responsabilità – conclude Gennaro Oliva –. Non consentiremo che Taranto venga sacrificata sull’altare dell’inconcludenza amministrativa mentre altre province pugliesi attraggono investimenti, infrastrutture veloci e lavoro qualificato. Chiediamo la convocazione immediata e permanente di un tavolo di crisi a Palazzo Chigi, il commissariamento della spesa del JTF per sbloccare i progetti sul territorio e un cronoprogramma vincolante per l’acciaio, il porto e l’indotto. Se le istituzioni continueranno a voltarsi dall’altra parte, la Uil è pronta a mobilitare l’intero territorio”.