Riconsegnato al Comune un immobile confiscato alla criminalità organizzata

Dopo numerose azioni legali e amministrative, l’immobile di Talsano è stato riconsegnato e sarà destinato a finalità sociali

È stato completato il processo di riconsegna al Comune di Taranto di un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Lo si apprende da una nota di Palazzo di Città.

L’immobile, situato a Talsano, era stato sottoposto a confisca nell’ambito di un procedimento penale concluso nel 2009. Con il suo recupero, si conclude un lungo iter che segna un importante passo nel recupero e nella destinazione dei beni confiscati alla criminalità.

Nonostante le numerose azioni legali e amministrative intraprese negli anni, l’immobile è rimasto occupato illegalmente fino a ieri, quando l’ordinanza di sgombero redatta dalla Direzione Patrimonio del Comune di Taranto è stata finalmente eseguita con successo.

A seguito di ciò, il Comune di Taranto provvederà a destinarlo a finalità sociali, come previsto dalla normativa vigente sui beni confiscati, con l’intento di riqualificarlo e restituirlo alla collettività.

«La riconsegna di questo immobile è una prova tangibile dell’impegno delle istituzioni per contrastare la criminalità organizzata e restituire alla comunità beni sottratti alla criminalità. Vogliamo trasformare questi beni in risorse utili, contribuendo così al bene comune e alla sicurezza dei cittadini» ha dichiarato il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta.