San Marzano, l’Usb denuncia le condizioni della postazione 118: “Serve il trasferimento”

Ratti, impianto elettrico malfunzionante e carenze nella sicurezza tra le criticità segnalate dal sindacato, che diffida i vertici competenti e chiede di spostare il servizio nei locali del Poliambulatorio

La postazione 118 di San Marzano di San Giuseppe sarebbe in condizioni strutturali e igienico-sanitarie critiche, con possibili rischi per la sicurezza degli operatori e per lo svolgimento del servizio di emergenza-urgenza. A denunciarlo è l’Usb Taranto, che torna a segnalare le carenze della sede e chiede il trasferimento del personale nei locali del Poliambulatorio cittadino, individuati da tempo e ritenuti idonei dal sindacato.

Secondo quanto riferito dall’organizzazione sindacale, le precedenti segnalazioni non avrebbero prodotto interventi risolutivi. La situazione, si legge nella nota, sarebbe ulteriormente peggiorata con il riscontro della presenza di ratti all’interno della struttura, circostanza che richiederebbe un intervento urgente di derattizzazione e bonifica. Tra le criticità segnalate figura anche l’impianto elettrico, descritto come fatiscente e soggetto a frequenti interruzioni di corrente, che avrebbero provocato danni alle apparecchiature e ai dispositivi elettromedicali utilizzati nelle attività di soccorso.

L’Usb riferisce inoltre che l’immobile sarebbe privo di uscite di emergenza e di estintori antincendio. Anche i servizi igienici, secondo la denuncia, verserebbero in condizioni di degrado. Preoccupazioni vengono espresse pure per gli infissi in anticorodal, che in passato avrebbero bloccato gli operatori all’interno dei locali, rendendo difficoltosa l’uscita tempestiva durante gli interventi di emergenza.

Altre criticità riguarderebbero la gestione delle bombole di ossigeno, per le quali mancherebbe un’apposita struttura esterna di stoccaggio, e l’assenza di una tettoia per l’ambulanza, lasciata esposta alle intemperie e alle temperature estreme.

Al centro della denuncia c’è soprattutto la disponibilità, a circa 200 metri dalla sede attuale, di locali all’interno del Poliambulatorio di San Marzano di San Giuseppe che, secondo il sindacato, sarebbero già conformi ai requisiti strutturali, tecnologici e di sicurezza previsti per una postazione 118. Per l’Usb, il mancato trasferimento in questi ambienti rappresenta una situazione non più sostenibile, che continuerebbe a esporre il personale a rischi evitabili.

Il sindacato ha quindi formalmente diffidato il direttore generale dell’Asl di Taranto, il direttore del servizio 118, il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e l’amministratore unico di Sanitaservice, chiedendo interventi urgenti per la bonifica dei locali attuali e l’avvio del trasferimento della postazione presso il Poliambulatorio.

La richiesta è accompagnata da una scadenza precisa: sette giorni dalla ricezione della diffida per ottenere un riscontro formale e un cronoprogramma degli interventi. In assenza di risposte, l’Usb annuncia il ricorso alle autorità giudiziarie, all’Ispettorato del lavoro e alle forze dell’ordine, con l’obiettivo dichiarato di tutelare la sicurezza dei lavoratori e la continuità del servizio pubblico di soccorso.