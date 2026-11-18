di Angelo Nasuto

A sollevare con forza la questione è il gruppo consigliare Indipendentemente dell’amministrazione Zaccaro, tramite un comunicato firmato dal capogruppo dott. Antonio D’Errico, dall’assessore Michele Bommino, dal consigliere comunale e provinciale avv. Giandomenico Pilolli e dal dott. Antonio Viesti

La sanità a Massafra, come del resto in tutta la provincia tarantina, è di nuovo sotto attacco. È di ieri la grave notizia che la cittadina jonica rischi di perdere quasi certamente un altro tassello importante dell’ambito sanitario. Dal 1° gennaio prossimo potrebbe infatti chiudere i battenti il Centro Polifunzionale Territoriale “Progetto Massafra”, un ulteriore batosta, che si aggiunge ai vari tagli che il settore ha subito in questi ultimi quindici anni. A cominciare dal pesante ridimensionamento che fu imposto dal 2010 al nosocomio locale, l’ospedale Matteo Pagliari. Oggi le responsabilità di tali azioni sono da ricercare negli organismi politici sovralocali, governo centrale e regioni, che hanno il compito di finanziare un settore, ormai da tempo sotto attacco.

Uno dei settori che vengono subito colpiti dai tagli, insieme alla scuola pubblica.

La questione nella Tebaide ha fatto scattare l’allarme politico e istituzionale in città. A sollevare con forza la questione è il gruppo consigliare Indipendentemente dell’amministrazione Zaccaro, tramite un comunicato firmato dal capogruppo dott. Antonio D’Errico, dall’assessore Michele Bommino, dal consigliere comunale e provinciale avv. Giandomenico Pilolli e dal dott. Antonio Viesti.

“La possibile chiusura del centro – afferma la nota – si inserisce in un quadro già critico per la sanità locale, segnato negli ultimi anni da un progressivo impoverimento dei servizi territoriali e ospedalieri e dal ridimensionamento delle funzioni del presidio ospedaliero cittadino. Una situazione che, secondo i rappresentanti del gruppo, al di là dalle responsabilità regionali o nazionali, si traduce in una costante perdita di servizi essenziali per la comunità”.



​Al centro della preoccupazione degli esponenti del noto gruppo consiliare indipendente vi è, in particolare, la tutela delle fasce più fragili della popolazione, che rischiano di rimanere prive di un punto di riferimento per l’assistenza di prossimità. Restano infatti aperte questioni cruciali sulla ricollocazione dei servizi, la dispersione delle attività in sedi differenti e la garanzia di una continuità assistenziale facilmente accessibile per tutti.

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Per scongiurare il depauperamento del territorio, D’Errico, Pilolli e Viesti chiedono l’immediato avvio di un tavolo di confronto con l’ASL di Taranto, la Regione Puglia e le istituzioni coinvolte. L’obiettivo è fare chiarezza sulle motivazioni della decisione e individuare soluzioni alternative capaci di mantenere inalterati i livelli di assistenza. Il gruppo consigliare ribadisce infine che la difesa della sanità pubblica deve diventare una priorità trasversale per Massafra, assicurando un costante impegno politico e istituzionale a tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini. Un quesito sorge spontaneo: ma se è la politica a pendere tali decisioni, creando disagi e malessere tra cittadini, potrà essere la stessa politica, in questo caso locale, a richiamare maggiore cura e attenzione, per risolvere la questione?

