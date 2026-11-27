La denuncia del Corriere della Sera: pazienti con codice di priorità breve costretti ad aspettare anni per Tac, risonanze e visite specialistiche. In un caso un 73enne dovrà attendere aprile 2030

Le liste d’attesa della sanità pugliese tornano al centro dell’attenzione per una situazione che, soprattutto a Taranto, assume contorni particolarmente preoccupanti. A raccontarla è il Corriere della Sera, che riferisce di pazienti oncologici costretti ad attendere anni per effettuare esami diagnostici e visite specialistiche, nonostante le prescrizioni riportino codici di priorità che dovrebbero garantire tempi molto più brevi.

Il caso più emblematico riguarda un paziente di 73 anni, affetto da una patologia tumorale, al quale il Centro unico di prenotazione (Cup) avrebbe fissato un esame diagnostico per aprile 2030. Una data che appare paradossale se si considera che sulla prescrizione è indicato il codice di priorità “B”, che identifica le prestazioni da erogare entro dieci giorni dalla prenotazione.

Il codice “048”, riportato sulla ricetta, identifica invece i pazienti affetti da patologie oncologiche e dovrebbe rappresentare un elemento fondamentale nella gestione delle prestazioni sanitarie, soprattutto quando si tratta di accertamenti che non possono essere rimandati senza possibili conseguenze sul percorso di cura.

Ma, secondo quanto ricostruito dal quotidiano, non si tratterebbe di un episodio isolato. Le prenotazioni con scadenze fissate addirittura al 2028 e al 2029 riguarderebbero numerosi pazienti, anche in presenza di patologie tumorali e di prescrizioni con priorità breve. Oltre 500 sarebbero i casi registrati dal 20 settembre scorso fino al momento della rilevazione.

Numeri che restituiscono la dimensione di un problema che rischia di compromettere il diritto alle cure e la tempestività degli accertamenti diagnostici. A raccogliere e conoscere quotidianamente queste situazioni sono anche gli operatori degli sportelli Cup e dei centralini del numero verde, che si confrontano direttamente con le difficoltà dei cittadini nel tentativo di ottenere una prestazione sanitaria nei tempi previsti.

La vicenda riporta così al centro il tema delle liste d’attesa in Puglia e, in particolare, della situazione sanitaria tarantina, dove anche i pazienti più fragili rischiano di dover fare i conti con tempi di prenotazione incompatibili con le esigenze di cura.