Sanità, Bianalisi sbarca a Taranto con un nuovo poliambulatorio

Il colosso della diagnostica integrata inaugura il suo terzo centro nel capoluogo ionico. La struttura offrirà un’ampia gamma di servizi sanitari dalla diagnostica alle visite specialistiche

Bianalisi continua la sua espansione in Puglia e sceglie Taranto per aprire la sua ventisettesima struttura regionale. Il nuovo poliambulatorio, inaugurato oggi in Via Giustino Fortunato 1, rappresenta un importante tassello nella strategia di crescita del gruppo, che conta già oltre 350 centri in tutta Italia.

La struttura, sviluppata su due piani, si caratterizza per un’offerta sanitaria completa che spazia dalla diagnostica avanzata alle visite specialistiche. Tra i servizi disponibili figurano esami di densitometria ossea, diagnostica odontoiatrica, ecografie, cardiologia, mammografie e radiologia digitale. Il centro integra anche lo storico studio Senologico Dr. Ostillio, precedentemente ubicato in Via Cavallotti, potenziando così i servizi dedicati alla salute femminile.

“Questa apertura conferma il nostro impegno nel garantire servizi sanitari di alta qualità, facilmente accessibili e con tempi di attesa ridotti”, sottolinea la direzione del gruppo, che ogni giorno accoglie 15.000 pazienti nelle proprie strutture in tutta Italia, effettuando annualmente 20 milioni di analisi di laboratorio e 1,5 milioni di prestazioni specialistiche.

Il nuovo poliambulatorio, che si aggiunge ai due laboratori analisi già presenti in città, sarà operativo dal lunedì al venerdì con orario continuato 8:00-20:00 e il sabato mattina dalle 8:00 alle 13:00, offrendo ai cittadini tarantini un punto di riferimento completo per le loro esigenze di salute.