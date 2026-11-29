di Angelo Nasuto

Il primo cittadino Giancarla Zaccaro ha risposto positivamente e parteciperà in prima persona alla manifestazione di domenica prossima, insieme a tutta l’amministrazione; a tal proposito è stato lo stesso Presidente dell’associazione organizzatrice Gionata Simonetti a rettificare anche le sue precedenti dichiarazioni, che puntavano il dito su una presunta e solo ipotetica mancanza di sensibilità sulla questione da parte della compagine governativa della città

Giungono nuove notizie in aggiornamento sulla manifestazione di protesta di domenica prossima a Massafra. Ci sono alcune precisazioni da fare: in primis il centro Galeno come disponibilità dei locali non chiude, ma comunque si scioglie l’associazione dei medici associati. Poi c’è da precisare che proprio a fine settimana sono state coinvolte attraverso la Consulta molte associazioni, le quali hanno assicurato la loro presenza all’iniziativa. Ogni associazione può partecipare con i propri soci, con i propri simboli e stendardi, dando coraggio a tutti i cittadini, per opporsi a questa ulteriore mancanza per un diritto inalienabile, quello alla salute.



Per quanto riguarda invece le istituzioni è stato invitato il vescovo di Castellaneta Mons. Sabino Iannuzzi. Mentre il sindaco Giancarla Zaccaro ha risposto positivamente e parteciperà in prima persona alla manifestazione, insieme a tutta l’amministrazione; a tal proposito è stato lo stesso Presidente dell’associazione organizzatrice Gionata Simonetti a rettificare anche le sue precedenti dichiarazioni, che puntavano il dito su una presunta e solo ipotetica mancanza di sensibilità sulla questione da parte della compagine governativa della città.

A tal proposito il primo cittadino aveva espresso il proprio disappunto con alcune dichiarazioni sul nuovo taglio, avendo scritto alla Regione Puglia, all’ASL di Taranto e ai tredici medici del Centro Polifunzionale Territoriale, affrontando la questione durante un incontro istituzionale a Castellaneta. Con tre distinte comunicazioni formali, la Zaccaro ha chiesto alla Regione Puglia chiarimenti sulle prospettive della medicina generale e sulle possibilità di salvaguardare le forme associative esistenti; all’ASL di Taranto ha richiamato una valutazione delle ricadute organizzative e delle misure necessarie a garantire i servizi; si era inoltre rivolta ai tredici medici, chiedendo le motivazioni della decisione e le modalità di prosecuzione delle attività.

“La medicina di famiglia costituisce un presidio essenziale per la nostra comunità – aveva dichiarato – soprattutto per gli anziani e le persone più fragili. È necessario comprendere quali cambiamenti potranno intervenire e assicurare ai cittadini informazioni chiare e adeguate garanzie sulla continuità dell’assistenza. Tale servizio di medicina generale rientra nelle competenze regionali e delle autorità sanitarie, che intendiamo rispettare pienamente. È tuttavia nostro dovere rappresentare le esigenze dei cittadini e favorire un confronto costruttivo tra le parti, senza entrare nel merito delle rispettive posizioni. L’obiettivo comune deve essere quello di prevenire possibili disagi e preservare la qualità dell’assistenza.”