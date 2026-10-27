Sanità, Gimbe: “In Puglia il 10,4% rinuncia alle visite”

Segno positivo sul fronte delle liste d’attesa nel confronto tra il 2025 ed il 2026 per il periodo gennaio-settembre. In particolare per le prime visite si registra un miglioramento dei tempi del +1,8% mentre per gli esami diagnostici emerge un +3,6 %

In Puglia nel 2025 la percentuale di persone che ha rinunciato a una o più prestazione sanitarie è del 10,4%, contro una media nazionale del 9.6%. Lo evidenzia la fondazione Gimbe in un’analisi basata sui dati del bollettino Agenas nel confronto tra gennaio-settembre 2026 e lo stesso periodo del 2025.

Segno positivo sul fronte delle liste d’attesa nel confronto tra il 2025 ed il 2026 per il periodo gennaio-settembre. In particolare per le prime visite si registra un miglioramento dei tempi del +1,8% mentre per gli esami diagnostici emerge un +3,6 %. Per la Puglia nel 2026 la quota di attribuzione della classe di priorità P per le prime visite (entro 120 giorni) è pari al 53,6% maggiore della media nazionale che è del 34,9 %. (Ansa)