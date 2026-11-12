Sanità in Puglia, accordo tra Regione e sindacati: oltre mille stabilizzazioni

Siglata l’intesa per il futuro del personale sanitario. Prevista anche la salvaguardia dei posti già messi a concorso

I posti a concorso nella sanità pugliese non saranno drasticamente ridotti, inoltre è stato garantito un ampliamento straordinario della platea delle stabilizzazioni.

Sono i maggiori risultati raggiunti oggi grazie alla firma dell’accordo fra Regione Puglia e sigle sindacali regionali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp, al termine dei confronto con il presidente Antonio Decaro e l’assessore Donato Pentassuglia. Oltre alle 404 procedure già avviate per 290 infermieri e 114 operatori socio-sanitari, viene esteso il percorso di stabilizzazione a tutto il personale in servizio al 31 dicembre 2025 che maturerà i requisiti di legge entro il prossimo 31 dicembre, consentendo così l’immissione in ruolo di ulteriori 263 infermieri e 275 Oss, ai quali si aggiungono altri 64 infermieri e 106 Oss: la platea è complessivamente di oltre 1.100 professionisti. “Altrettanto determinante – evidenziano le sigle in una nota congiunta – è stata la battaglia per difendere i 2mila posti dei concorsi unici regionali per mille infermieri e mille operatori socio-sanitari”.

“L’intesa – proseguono – segna anche l’avvio di un cronoprogramma serrato su tutti i nodi organizzativi della sanità territoriale e dell’emergenza, è stato infatti istituito un monitoraggio permanente a iniziare dalle Case di comunità, con una mappatura ufficiale delle strutture pronte e dei relativi organici attesa entro fine dicembre; sono stati calendarizzati tavoli specifici entro il 30 novembre per l’assistenza domiciliare integrata ed entro il 10 dicembre per il servizio 118 e le società in house, prima della verifica generale sull’attuazione dell’accordo già fissata per il 22 gennaio 2027”. Sul versante della sanità privata accreditata, l’intesa “impegna la Regione a proseguire con rigore le attività ispettive e di verifica (Fonte Ansa Puglia)