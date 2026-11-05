Sanità, infortuni e malattie professionali: al centro la tutela dei lavoratori

Movimentazione dei pazienti, esposizione biologica, burnout e turni notturni: un confronto sulle criticità e sulle tutele per gli operatori

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione al personale sanitario, è stata al centro del convegno “Infortuni e malattie professionali in sanità”, svoltosi il 5 novembre 2026. Un’occasione di approfondimento sui rischi legati alle professioni sanitarie, sulle procedure per ottenere il riconoscimento delle patologie professionali e sul ruolo degli enti preposti alla tutela dei lavoratori.

Tra i temi affrontati, la convenzione tra Nursind ed EPACA/Coldiretti, nata per rafforzare la rete territoriale di assistenza attraverso il coinvolgimento di sindacati, patronati, medici e avvocati, offrendo consulenza e supporto ai lavoratori e alle loro famiglie.

Ampio spazio è stato dedicato al ruolo dell’INAIL e alle procedure di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali. I relatori hanno sottolineato l’importanza di segnalazioni tempestive e certificazioni mediche complete, elementi fondamentali per non compromettere il riconoscimento delle tutele previste.

Particolare attenzione è stata riservata ai rischi che interessano il personale sanitario: dalla movimentazione dei pazienti all’esposizione ad agenti biologici e chimici, fino allo stress lavoro-correlato, al burnout, alle aggressioni e ai turni notturni. Tra le criticità emerse anche il fenomeno della sotto-denuncia, che può impedire a molti lavoratori di ottenere il riconoscimento dei propri diritti.

La prevenzione è stata indicata come una priorità, attraverso una maggiore formazione negli ospedali e una collaborazione stabile tra istituzioni, aziende sanitarie, medici e rappresentanze sindacali. L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza dei rischi professionali e garantire una tutela più tempestiva ed efficace a chi opera quotidianamente nel settore sanitario.