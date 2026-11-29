di Angelo Nasuto

Simonetti ( Ass. Vittime del Covid): “Si dia un’alternativa valida, perché qui rischiamo di perdere un tassello importante della sanità pubblica”

A Massafra è arrivato il momento di mobilitarsi. La cittadina jonica sta vivendo un momento di grave difficoltà per la sanità pubblica territoriale e dopo aver subito il progressivo e inesorabile ridimensionamento dell’ospedale Matteo Pagliari, cominciato più di venti anni fa, sta per subire un ulteriore “tegola”. Dal prossimo gennaio nel nosocomio massafrese, si paventa la chiusura del CPT “Progetto Massafra”, un polo medico molto utilizzato dagli utenti, dove trovano alloggio per le loro visite ai pazienti i medici di famiglia. Da diversi anni infatti il “Matteo Pagliari è privo delle sale operatorie per il citato tagli prima ricordati, ma almeno era un centro molto operativo per la sanità territoriale di prossimità. In mancanza del proprio medico di famiglia l’utente poteva rivolgersi per semplici prescrizioni ad un collega presente. Ora tale servizio cesserà.



Per questa ulteriore perdita si sta organizzando per domenica 6 dicembre una mega manifestazione di protesta. A mettere a punto questa iniziativa popolare la sezione massafrese dall’associazione nazionale Vittime del Covid e di patologie rare e oncologiche, capitanata dal Presidente Gionata Simonetti. Quest’ultimo è stato agente di Polizia, che ha subito un danno durante la pandemia ed è ancora in cura al San Raffaele di Milano e anche al Policlinico di Bari. Simonetti, per il caso di Massafra, ha scritto a Mattarella e alla Meloni, per una richiesta di intervento.



“Per la prevista chiusura – ha affermato Simonetti – la gente e soprattutto gli anziani mi stanno chiamando e c’è la speranza di poter evitare questo ulteriore taglio. Nessun’altra associazione si è avvicinata a sostenere la manifestazione e anche la politica ormai è completamente assente e silente, come l’amministrazione comunale”. Per l’iniziativa di mobilitazione sono state inviate informazioni dettagliate a questura, forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia Locale), al sindaco e al 118 con le indicazioni del percorso da seguire. “Almeno che ai cittadini – ha aggiunto – si dia un’alternativa valida, perché qui rischiamo di perdere un tassello importante della sanità pubblica”.



Da evidenziare che dal 1° gennaio prossimo anche il centro di medicina associata del “Gruppo Galeno”, in via Ignazio Ciaia, sarà chiuso. Si tratta di presidi che da anni garantiscono agli utenti studi medici aperti 12 ore al giorno, segreterie sempre disponibili, ambulatori infermieristici con prestazioni gratuite, assistenza infermieristica a domicilio per chi non può muoversi. Tutto questo potrà sparire e a pagarne il prezzo saranno i più fragili: anziani, malati cronici, pazienti oncologici e chi vive da solo. “Ci troveremo alle 9:30 in piazza V. Emanuele e partiremo in corteo su Corso Roma alle 10 – ha concluso Simonetti – per arrivare vicino all’ospedale e per dire che la salute di Massafra non si tocca più. Portate le vostre famiglie, i vostri amici, i vostri vicini. Ogni presenza conta. Il 6 dicembre facciamoci sentire. Insieme”.

