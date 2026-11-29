Ciracì: “Chiarezza su eventuali responsabilità singole ma giù le mani dall’ intero comparto”

Flavia Ciracì, segretaria con delega alla sanità privata e al terzo settore della Cisl Fp Taranto Brindisi, interviene a tutela dell’onorabilità e della comprovata professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nel servizio CUP Sanitaservice di Taranto, a seguito di recenti giudizi fortemente tendenziosi apparsi sulla stampa.



“Riteniamo doveroso e giusto che la magistratura faccia piena luce, qualora emergessero eventuali responsabilità individuali, accertando i fatti con il massimo rigore – dichiara Ciracì – ma, allo stesso tempo, respingiamo con forza ogni tentativo di generalizzazione, non accettando che l’intero Comparto CUP venga etichettato come un’associazione a delinquere. La stragrande maggioranza degli operatori svolge quotidianamente il proprio lavoro con dedizione, competenza, spirito di sacrificio e senso del dovere, costituendo gli stessi un delicato punto di contatto tra i cittadini e il sistema sanitario pubblico”.



“Il clima di tensione generato dai continui attacchi” – continuano nella nota – sia esterni che interni, rischia di delegittimare un servizio essenziale ma anche “di distogliere l’attenzione dalle reali criticità strutturali” che affliggono il settore da troppo tempo.

“Questa pressione costante sposta evidentemente il focus dai veri problemi che impediscono al servizio di funzionare al meglio – conclude Flavia Ciracì – e tra questi, la cronica carenza di personale e l’eccessivo ricorso a contratti part-time, che costringono gli operatori a turni estenuanti per garantire le prestazioni all’utenza. È su questi temi che sarà necessario intervenire con immediatezza, per dare risposte concrete ai lavoratori e ai cittadini”.



La Cisl Fp – conclude la nota – ha pertanto, chiesto formalmente una convocazione urgente all’Amministratore Unico di Sanitaservice ed alla Direzione Strategica della ASL di Taranto, al fine di analizzare e di dare soluzioni alle emergenze organizzative relative al servizio, tutelare la serenità operativa dei dipendenti e restituire dignità a tutto il personale del CUP.

