Sanitaservice Taranto, disagi tra mense e indennità

Usb chiede un incontro urgente a 118, Pronto Soccorso e Presidiamento

USB Taranto, in relazione alle notizie riguardanti alcune iniziative legali sulla questione della mensa e delle indennità di particolare disagio per gli operatori del 118, del Pronto Soccorso e del Presidiamento, ritiene necessario chiedere un incontro urgente all’Amministratore e al Socio Unico di Sanitaservice Taranto. La questione interessa direttamente lavoratrici e lavoratori che quotidianamente garantiscono servizi essenziali e che meritano risposte chiare, concrete e soprattutto definitive.

USB ritiene che sia arrivato il momento di restituire al tavolo contrattuale la sua piena centralità, affrontando la questione nelle sedi proprie e attraverso un confronto trasparente tra azienda e organizzazioni sindacali. Non è interesse dei lavoratori assistere a una contrapposizione fatta di annunci, comunicati o iniziative che rischiano di creare aspettative senza produrre soluzioni concrete. Allo stesso tempo, USB ritiene necessario evitare che risorse pubbliche vengano disperse in eventuali contenziosi giudiziari, quando è ancora possibile affrontare la materia attraverso il confronto contrattuale. Un eventuale ricorso alla giustizia comporterebbe infatti tempi e costi che devono essere attentamente valutati, anche considerando il rischio di ulteriori oneri economici in caso di soccombenza. Vogliamo invece che sulla mensa e sulle indennità di particolare disagio si apra finalmente un confronto serio, documentato e risolutivo.

USB Taranto chiede pertanto all’amministratore e al socio unico di convocare con la massima urgenza un incontro per affrontare nel merito: il riconoscimento della mensa; le indennità di particolare disagio; la situazione specifica degli operatori del 118; quella degli operatori del Pronto Soccorso; il personale impegnato nel Presidiamento. Per USB la priorità è una sola: dare risposte ai lavoratori e trovare soluzioni concrete, senza trasformare una questione contrattuale in un interminabile contenzioso.