Sciopero contro guerra e carovita, Usb: “A Taranto vale doppio”

La città scende in piazza per dire basta alla guerra e al carovita, per dare voce a tutte le vertenze tarantine, per rivendicare salario, salute, lavoro sicuro, sanità e scuola pubbliche e dignità

Riceviamo e pubblichiamo per intero la nota

“L’Unione Sindacale di Base ha indetto per venerdì 30 ottobre 2026 lo Sciopero Generale contro la guerra e il carovita, contro le politiche di questo Governo che continua a finanziare armi e missioni militari mentre taglia salari, sanità, scuola, servizi e abbandona i Lavoratori. Mentre i salari vengono erosi dall’inflazione e le bollette diventano insostenibili, il Governo sceglie la guerra.

Noi scegliamo i Lavoratori . A Taranto lo sciopero vale doppio. Viviamo una condizione delicata e drammatica. Una città travolta dall’incertezza, con vertenze aperte che non trovano risposta. Dai lavoratori di Kima Ambiente, lasciati soli tra carichi di lavoro insostenibili, mezzi fatiscenti e diritti negati, ai lavoratori ex ILVA e Appalto, appesi da anni tra cassa integrazione, ricatti occupazionali e un futuro industriale inesistente. Sanità al collasso, scuole fatiscenti, infrastrutture insufficienti e inesistenti. Tutto questo lo subiscono cittadini, famiglie e i lavoratori.

Un paese intero ostaggio di promesse mancate e di una politica assente, che tutto fa tranne che farsi carico dei problemi reali delle persone che lavorano. Per questo il 30 ottobre alle ore 9.00 saremo sotto la Prefettura di Taranto. Per dire basta alla guerra e al carovita. Per dare voce a tutte le vertenze tarantine. Per rivendicare salario, salute, lavoro sicuro, sanità e scuola pubbliche e dignità. Il futuro dei lavoratori di Taranto merita rispetto.”