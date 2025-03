Scomparsa Prof. Fonseca, Mazzarano: “Don Cosimo lascia un vuoto incolmabile”

“Non ho la conoscenza adeguata per ricordare la straordinaria carriera accademica e la mastodontica opera scientifica e culturale, ma sono testimone, io come tanti altri suoi conterranei, della sua straordinaria capacità di aprirsi all’ascolto di tutti con una umanità che spesso risultava stridente con la magniloquenza della sua autorevolezza culturale”

“Oggi Massafra darà l’ultimo saluto al suo “vate”. Con la dipartita del Prof. Cosimo Damiano Fonseca, ci lascia il più significativo uomo di cultura della nostra terra, uno dei principali del nostro tempo. La grandezza culturale del Prof. Cosimo Damiano Fonseca, e la ricchezza della sua opera, saranno sicuramente oggetto di studi e di convegni nazionali e internazionali dei prossimi anni.” Lo afferma in una nota il consigliere regionale Michele Mazzarano.

“Non ho la conoscenza adeguata per ricordare la straordinaria carriera accademica e la mastodontica opera scientifica e culturale, ma sono testimone, io come tanti altri suoi conterranei, della sua straordinaria capacità di aprirsi all’ascolto di tutti con una umanità che spesso risultava stridente con la magniloquenza della sua autorevolezza culturale.

Ricordo la sua lucida e avanzata lettura delle potenzialità del Mezzogiorno con la crisi dello statalismo e con l’avvento del mondo globale e delle interdipendenze economiche. – Sottolinea – Il ‘suo Mezzogiorno’ visto dalla prospettiva di quella che lui definiva la sua ‘opera politica’ per eccellenza, cioè la fondazione e lo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata. Far nascere e crescere una grande istituzione culturale nel cuore di un Mezzogiorno arretrato, piegato dal terremoto del 1980, di un Sud in cerca di riscatto, è stato il suo principale servizio offerto alla Repubblica.

La grandiloquenza del suo magistero non gli impediva di essere per noi ‘Don Cosimo’, e così di appartenere a tutti, di rappresentare un capitale prezioso della nostra città, a cui ogni Massafrese è orgoglioso di appartenere per l’onore che la sua presenza infonde in tutti noi. – Prosegue la nota – Segno di questa osmosi, tra patrimonio culturale privato e orizzonte pubblico, è stato il lascito di quarantamila libri di sua proprietà donati alla Biblioteca comunale di Massafra, sotto l’egida della Regione Puglia che, nell’ambito del Piano Strategico della Cultura per la Puglia 2017-2025, ha individuato, nella misura denominata ‘sostegno e implementazione dell’offerta Museale e dei poli Biblio-Museali’, la valorizzazione del patrimonio librario di Prof. Fonseca.

Qualsiasi sforzo ed elogio non sarà in grado di colmare il vuoto che lascia nella nostra comunità, nel mondo accademico e tra tutti quelli che lo hanno conosciuto, stimato e amato. – Conclude Mazzarano – Alla sua famiglia vadano i miei sentimenti di cordoglio e vicinanza.”