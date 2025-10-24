Scoperto un nuovo pianeta abitabile simile alla terra

GJ 251 , la “Super Terra” a 18 anni luce di distanza

Si tratta di un esopianeta che gli astronomi hanno individuato grazie agli studi e ai dati di oltre vent’anni raccolti da telescopi in tutto il mondo, concentrandosi sul leggero movimento, o “oscillazione”, della stella madre del pianeta, GJ 251.

È stato descritto nel “The Astronomical Journal” rivista scientifica mensile americana di astronomia, fondata nel 1849 .

È Grande quattro volte il pianeta Terra, è fatto di roccia ma ha tutte le caratteristiche per ospitare la vita come l’ acqua e la buona temperatura. GJ 251 C ha un’orbita più ampia e l’ anno dura 54 giorni, un equilibrio che potrebbe favorire condizioni ottimali per la vita.

É stata definita da Suvrath Mahadevan, professore di astronomia alla Penn University, come “la nostra migliore opportunità per trovare vita oltre la Terra”