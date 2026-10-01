giovedì 1 Ottobre 26
CP

Scuola, Bitetti: “E cosa ho detto?”

Primo Piano

Articoli Correlati

Vestas, le RSU proclamano lo sciopero

CP -
La decisione è maturata in seguito al licenziamento di tre colleghi Nella giornata odierna, si è tenuta l'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori Vestas Italia,...
Read more

Ecomafie 2026, Puglia sul podio per reati ambientali e incendi

CP -
Il Rapporto di Legambiente posiziona al terzo posto la regione, dopo Campania e Calabria, per reati ambientali e prima per incendi. L' associazione propone...
Read more

Fim Fiom Uilm: richiesto il servizio di trasporto pubblico per il sito Leonardo Grottaglie

CP -
Le RSU chiedono all' azienda di farsi carico, insieme alle istituzioni, di un'esigenza che riguarda direttamente i propri lavoratori Pubblichiamo la nota per intero "Nella giornata...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand