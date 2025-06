Segretari comunali, presidio di legalità sotto attacco: un ruolo da difendere, non da smantellare

Torna l’ipotesi di abolire il Segretario comunale: una figura chiave per la legalità e il buon funzionamento dei piccoli enti locali, oggi sempre più marginalizzata

Nel silenzio quasi assordante del dibattito pubblico, riaffiora ciclicamente un disegno che ha origini lontane ma conseguenze potenzialmente devastanti: l’abolizione della figura del Segretario comunale. Una proposta che affonda le sue radici nel 2014, durante il Governo Renzi, e che oggi, in forme più o meno velate, trova spazio in alcune stanze della politica.

All’epoca, il tentativo veniva presentato come una misura di “semplificazione” e “riduzione degli sprechi”. In realtà, mirava a cancellare un presidio fondamentale di legalità amministrativa, sostituendo il Segretario con una figura dirigenziale indefinita, priva delle medesime garanzie e competenze.

Un’idea che – se attuata – avrebbe avuto effetti disastrosi soprattutto nei piccoli e medi Comuni, dove spesso il Segretario rappresenta l’unico garante di legalità, trasparenza e corretto funzionamento della macchina pubblica.

Se allora la proposta suscitava forti preoccupazioni, oggi il quadro è, se possibile, ancora più preoccupante. Con il D.M. Lamorgese del 2020, si è consentito ai Comuni di convenzionarsi per assegnare un unico Segretario a più enti, fino a cinque contemporaneamente, senza limiti di popolazione, distanza geografica o complessità amministrativa. Un’anomalia che ha svuotato di fatto la funzione, rendendola spesso inattuabile nella pratica quotidiana.

Ma chi è davvero il Segretario comunale? È Responsabile Anticorruzione, coordinatore dei controlli interni, sovrintendente dell’attività dei dirigenti, Presidente della Delegazione trattante, Presidente della Commissione disciplinare e, spesso, reggente ad interim di vari settori strategici dell’ente. Un ruolo tecnico ma strategico, che garantisce equilibrio tra indirizzo politico e gestione amministrativa. In sua assenza, i vuoti si riempiono di discrezionalità, confusione normativa e paralisi decisionale.

Non a caso, le sedi vacanti aumentano e molti Segretari di fascia alta preferiscono restare in disponibilità piuttosto che assumere incarichi ingestibili. Il risultato? Un danno economico per lo Stato, un peggioramento dei servizi per i cittadini e un clima generale di disaffezione verso la funzione pubblica.

Si parla tanto di riforme e modernizzazione della PA, ma si dimentica che senza presidii di legalità, nessuna riforma regge. Cancellare o depotenziare il ruolo del Segretario comunale significherebbe indebolire le fondamenta stesse della pubblica amministrazione, proprio laddove è più fragile: nei Comuni più piccoli, nei territori più periferici, dove ogni atto amministrativo pesa come una pietra e ogni errore si traduce in contenziosi, spese e disservizi.