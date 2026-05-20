Sinner a Taranto, ecco la petizione di Terra Jonica

Nella nota stampa l’associazione lancia l’idea per ospitare, durante l’inaugurazione del Centro Sportivo Magna Grecia, il numero uno del tennis nel mondo in vista dei Giochi del Mediterraneo

Taranto si prepara a vivere uno dei momenti sportivi più importanti della sua storia: i Giochi del Mediterraneo 2026. Prima di questo grande evento internazionale, la città vedrà rinascere uno spazio sportivo fondamentale: il nuovo Centro Sportivo “Magna Grecia”, destinato a diventare un punto di riferimento per il tennis, per i giovani e per tutta la comunità tarantina. Il nuovo impianto non sarà soltanto un luogo dedicato alle competizioni: rappresenterà una vera occasione di rigenerazione urbana, sportiva e sociale. Nuovi campi da tennis, spazi moderni, aree accessibili e una struttura pensata per accogliere atleti, famiglie, ragazzi e appassionati renderanno il Magna Grecia uno dei simboli della Taranto che guarda al futuro.

Per questo nasce questa petizione, da un’idea di Lorenzo Pecoraro, vicepresidenre dell’associazione Terra Jonica, con un obiettivo chiaro: chiedere che all’inaugurazione del nuovo Centro Sportivo “Magna Grecia” venga invitato Jannik Sinner, simbolo del tennis italiano nel mondo ed esempio straordinario di disciplina, umiltà, sacrificio e successo. La presenza di Sinner a Taranto avrebbe un valore enorme. Non sarebbe soltanto un evento mediatico, ma un gesto fortemente simbolico per la città e soprattutto per i giovani. Vedere un campione come lui inaugurare un impianto nato anche per le nuove generazioni significherebbe lanciare un messaggio potente: lo sport può ispirare, educare, unire e aprire nuove possibilità. Questa non è una richiesta da semplici tifosi. È una proposta concreta per trasformare l’inaugurazione del Magna Grecia in un evento capace di lasciare un segno nella memoria collettiva della città.

Chiediamo quindi al Comune di Taranto, al Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, alla Federazione Italiana Tennis e Padel, alle istituzioni sportive e agli sponsor coinvolti di attivarsi per formulare un invito ufficiale a Jannik Sinner e al suo staff.

È possibile supportare la petizione al seguente link: https://www.change.org/unGrandeCampioneXTaranto