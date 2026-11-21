di Armando De Vincentiis

La nuova legge sull’utilizzo dei social per i minori. La deriva delle nostre società. Analisi sul mondo che viviamo

Negli ultimi mesi si è tornati a discutere della possibilità di limitare o vietare l’accesso ai social network ai minori di 13 anni, prevedendo forme di controllo o autorizzazione da parte dei genitori fino a età superiori. È un tema che divide, perché tocca contemporaneamente la libertà individuale, il ruolo educativo della famiglia e la tutela dei più giovani. Al netto delle difficoltà pratiche di applicazione, però, l’idea di fondo regge dal punto di vista psicologico.

Limitare l’accesso ai social sotto i 13 anni è una scelta che regge dal punto di vista psicologico, e regge per un motivo che nel dibattito si trascura. Si parla molto di bolle e di algoritmi, e si dà per scontato che a restare dentro siano le persone già predisposte. Per un adulto è spesso vero. Chi ha una certa inclinazione verso il complotto o il rifiuto dei vaccini, ad esempio, trova online la conferma di ciò che già pensava, e il social amplifica. Il terreno c’era già.

A tredici anni il terreno non c’è ancora. Il pensiero critico è in costruzione, l’identità pure, e ciò che arriva in quegli anni non incontra nessuna resistenza. Una fake news, una teoria del complotto, un video che spiega con tono sicuro che i medici mentono, entrano in una mente che non ha ancora gli strumenti per verificare una fonte o per dubitare di chi parla bene. Qui sta il punto. Quel materiale prepara il campo per quello che verrà dopo. Chi ha creduto a una bufala a dodici anni sarà più disposto a credere alla successiva, perché il suo modo di valutare le informazioni si è formato proprio lì. Il danno riguarda anche il metodo con cui impara a credere.

Poi ci sono i rischi più concreti. Un ragazzino non riconosce un adescamento. L’adulto che si finge coetaneo, che fa complimenti, che chiede di tenere un segreto, funziona perché la vittima non ha ancora le parole per capire cosa sta succedendo. Con le immagini vale lo stesso. Una quindicenne che manda una foto intima a chi crede un amico non ha idea di quanto quella foto possa circolare e restare. La percezione delle conseguenze lontane nel tempo è una delle capacità che maturano più tardi.

Per questo ha senso anche il filtro dei genitori fino a 15 o 16 anni. Non risolve niente, attenua. Un adulto che vede cosa passa su quello schermo può accorgersi di un cambio d’umore, di un contatto strano, di una frase ripetuta a cena che arriva da un video di cui nessuno sa nulla.

Una osservazione però va fatta. Il filtro funziona solo se il genitore è in grado di esercitarlo, e molti genitori sono i primi a far girare notizie false nei gruppi di famiglia. Poi c’è la verifica dell’età. Senza un sistema serio la norma resta sulla carta, e un tredicenne che vuole entrare entra. Peggio ancora se entra di nascosto, perché a quel punto nessun adulto sa niente e il divieto ha tolto proprio l’accompagnamento che serviva. Il proibito, a quell’età, attira più di prima.

Se davvero si vuole impedire l’accesso ai minori, servono sistemi di verifica robusti. Oggi per molte attività online l’identità viene verificata attraverso documenti o procedure dedicate. In assenza di meccanismi analoghi, un ragazzo può semplicemente dichiarare un’età diversa dalla propria e aggirare il controllo in pochi secondi. Se si vuole che la norma produca effetti reali, bisogna affrontare anche questo problema.

La legge protegge il momento più fragile, e fa bene. Ma il vero lavoro resta un altro: insegnare a dubitare, a chiedersi chi parla e perché. Questo nessun divieto può farlo al posto della scuola e delle famiglie.

Ed è qui che emerge il limite di molte norme di questo tipo. Le premesse possono essere corrette, persino condivisibili, ma senza strumenti concreti di applicazione il rischio è che abbiano soprattutto un valore simbolico. Affermano un principio, mostrano una direzione, ma incidono poco sulla realtà quotidiana. Se la verifica dell’età non è effettiva, chi vuole entrare entra comunque. E se entra di nascosto, viene meno proprio quel controllo adulto che la legge vorrebbe favorire.

Senza procedure realmente efficaci di identificazione, il provvedimento rischia di rassicurare gli adulti più di quanto riesca davvero a proteggere i ragazzi. In altre parole, una legge giusta nelle intenzioni può trasformarsi in una norma largamente simbolica, capace di lanciare un messaggio ma molto meno di modificare i comportamenti.