Solidaire, contributo dei Servizi Sociali alle operazioni di sbarco

La direzione del Comune di Taranto ha offerto un fondamentale supporto alle operazioni di accoglienza di 134 persone soccorse in mare dalla nave della ong tedesca

La direzione Servizi Sociali del Comune di Taranto ha offerto un fondamentale supporto alle operazioni di accoglienza di 134 persone soccorse in mare dalla nave della ong tedesca Solidaire. In particolare, il personale comunale si è occupato della tutela dei minori a bordo, ben 36, tra i quali 3 neonati e 30 senza accompagnatori adulti di riferimento. Saranno proprio i minori gli unici a essere ospitati a Taranto, usufruendo della rete di protezione e accoglienza attivata dai Servizi Sociali, per il successivo collocamento nelle strutture individuate e adeguate alle loro esigenze.

Alle operazioni ha partecipato anche l’assessora ai Servizi Sociali Sabrina Lincesso: “Quello di oggi è stato un intervento complesso, che ha richiesto il coordinamento e la collaborazione di tante istituzioni e professionalità. Ci siamo concentrati sui minori, perché il nostro compito è garantire che trovino immediatamente un contesto sicuro e un sistema capace di accompagnarli sotto il profilo sociale, sanitario e psicologico”. L’assessora Lincesso ha inoltre ringraziato tutte le componenti della complessa macchina organizzativa e di accoglienza, coordinate dal Ministero dell’Interno: Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana, Aeronautica Militare e ASL, insieme agli altri operatori coinvolti nella gestione dello sbarco.