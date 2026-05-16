“SosteniAMO Crispiano”, cittadini e istituzioni insieme per la pulizia del paese

Domenica 17 maggio appuntamento dalle 8 alle 12 con la prima iniziativa di volontariato civico promossa su proposta della consigliera comunale Arianna Luccarelli. Attività di raccolta rifiuti e pulizia nelle aree verdi delle Grotte del Vallone

Una mattinata dedicata all’ambiente e alla cura del territorio per promuovere il decoro urbano e la partecipazione civica. È questo lo spirito di “SosteniAMO Crispiano – Giornata di pulizia del paese”, iniziativa di volontariato in programma domenica 17 maggio 2026, dalle 8 alle 12.

L’appuntamento, promosso su proposta della consigliera comunale avv. Arianna Luccarelli, segna il primo momento operativo del progetto di cittadinanza attiva che punta a coinvolgere direttamente i residenti nella tutela dei beni comuni.

Le attività si svolgeranno nell’area delle Grotte del Vallone, uno dei luoghi simbolo del territorio crispianese, dove i volontari saranno impegnati nella raccolta manuale dei piccoli rifiuti urbani e nella pulizia superficiale delle aree verdi.

L’iniziativa ha ottenuto il parere favorevole del Comune di Crispiano, che ha definito alcune prescrizioni operative e di sicurezza per garantire il regolare svolgimento delle attività. La partecipazione sarà libera e aperta a tutti i cittadini che vorranno contribuire alla cura del territorio, in uno spirito di collaborazione tra istituzioni e comunità locale.

“L’obiettivo – sottolineano gli organizzatori – è sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente e dimostrare come la collaborazione possa produrre risultati concreti per il bene comune”.

Un invito, quello rivolto alla comunità, a partecipare numerosa, nella convinzione che anche piccoli gesti collettivi possano incidere in modo significativo sul decoro urbano e sulla vivibilità degli spazi pubblici.